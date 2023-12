Le Maroc et l’Espagne, qui entretiennent ‘’des relations des plus denses et des plus riches qui puissent exister au monde’’, sont désormais unis par un « partenariat stratégique et multidimensionnel’’, a affirmé le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares.

‘’Le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne est désormais un partenariat multidimensionnel, parce qu’il englobe tous les domaines’’, et ce grâce à la Feuille de route adoptée en avril 2022 à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, a souligné, dans une interview exclusive accordée à la MAP, M. Albares, qui effectuera mercredi et jeudi une visite au Maroc, la première dans un pays étranger depuis le début de la nouvelle législature en Espagne.

‘’Ce partenariat entre les deux pays se traduit avant tout par la confiance que nous nous accordons en tant que partenaires stratégiques ayant des relations politiques de très haut niveau et des relations humaines qui se tissent de plus en plus’’, a relevé le chef de la diplomatie espagnole, assurant que ‘’ces fondamentaux ont fait des relations entre le Maroc et l’Espagne une des plus denses et des plus riches qui puissent exister au monde’’.

Le Maroc est ‘’la première priorité de la politique étrangère espagnole. Avec le Maroc, nous avons vraiment un partenariat de choix, un partenariat gagnant-gagnant’’, a précisé M. Albares, ajoutant que ‘’toutes les mesures que nous entreprenons ensemble sont bénéfiques pour les deux pays’’.

De ce fait, la coopération entre Rabat et Madrid en matière de lutte contre les mafias de trafic des êtres humains et de la lutte contre le terrorisme est un exemple pour les autres pays, a relevé M. Albares, qui s’est félicité de l’évolution continue des relations commerciales et du dialogue politique permanent entre les deux pays.

‘’Nos échanges commerciaux se sont littéralement envolés. Mais le plus important, c’est que nous avons renforcé plus que jamais, lors des années précédentes, les relations politiques et humaines. Ce sont les bases sur lesquelles nous construisons aujourd’hui cette relation de partenariat stratégique’’, a dit M. Albares.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie espagnole a dressé un bilan ‘’très positif’’ de la Feuille de route entre le Maroc et l’Espagne adoptée en avril 2022.

‘’Le bilan de la feuille de route est bien évidemment très positif. Nous avons renforcé le partenariat stratégique. Les relations d’amitié entre nos deux pays ont atteint un niveau historique, ce qui se reflète sur plusieurs volets’’, a-t-il fait noter.

En matière économique, a précisé M. Albares, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 20 milliards d’euros, rappelant que l’Espagne est le premier client et le premier fournisseur du Maroc, alors que le Royaume est le troisième partenaire commercial de l’Espagne en dehors de l’UE, dépassé seulement par les États-Unis et le Royaume-Uni.

L’autre volet de coopération maroco-espagnole concerne la coopération sécuritaire et judiciaire pour lutter contre les mafias s’activant dans le trafic d’êtres humains et le terrorisme, qui constitue un exemple pour les autres pays et qui a été consolidée également par cette nouvelle feuille de route, a souligné le chef de la diplomatie espagnole.

Par ailleurs, ‘’les liens humains unissant les deux pays ont été renforcés’’, a-t-il noté, relevant que ‘’plus d’un million de Marocains vivent en parfaite intégration dans notre pays et contribuent à la prospérité de l’Espagne’’.

LNT avec Map

