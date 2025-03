À l’occasion du mois de Ramadan,, la marque Albane a renouvelé son identité visuelle pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Ce changement vise à allier tradition et modernité tout en renforçant sa présence sur le marché des produits laitiers au Maroc, explique la marque dans un communiqué.

Kamal El Maataoui, Directeur Général Délégué de la Laitière Invest déclare : « Avec cette nouvelle identité visuelle, Albane réaffirme son engagement à offrir aux consommateurs marocains des produits laitiers de qualité, tout en renforçant son ancrage dans les traditions du Royaume. Ce renouvellement s’inscrit dans une dynamique de proximité et d’authenticité, en phase avec les attentes du marché».

Albane fait partie de Medmilk, une filiale du groupe Anouar Invest, et bénéficie de l’expertise d’un acteur clé dans l’industrie agroalimentaire au Maroc. L’entreprise, qui travaille avec 14 000 éleveurs et 223 points de collecte, veille à maintenir des standards de qualité élevés pour garantir des produits locaux, nutritifs et accessibles.

Dans le cadre de cette transformation, plusieurs gammes phares d’Albane, telles que le lait frais, le lait UHT, les yaourts et le Lben, ont été repensées pour adopter une esthétique plus moderne et épurée. Ce changement vise à améliorer la visibilité des produits en rayon et à renforcer l’image de marque en mettant l’accent sur la fraîcheur et l’authenticité des ingrédients, souligne la même source.

Ce renouvellement d’identité s’inscrit dans une stratégie de long terme, visant à maintenir la position d’Albane en tant que marque de confiance et à répondre aux besoins des consommateurs, précise-t-on auprès de la marque.

