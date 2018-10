PARTAGER Al Omrane Expo 2018 affiche un bilan « très positif »

Le Salon « Al Omrane Expo 2018 », tenu du 12 au 14 octobre 2018 à Casablanca, a clôturé ses portes sur un bilan très positif, en confirmant d’une part sa place dans la politique de proximité et d’ouverture mise en œuvre par le Groupe Al Omrane et son rôle moteur dans la promotion des opportunités d’accès à la propriété et d’encouragement à l’investissement dans le secteur de l’immobilier, annonce un communiqué du groupe.

En effet, avec une superficie de 1000 m2 et un important espace central dédié aux partenaires notamment financiers, Al Omrane Expo 2018, a su drainer un important afflux de plus de 5000 visiteurs composés à la fois de nombreuses familles intéressées par la multitude d’offres de logements, de lots de terrains et de locaux pour les activités commerciales, que de promoteurs de toutes catégories, attirés par les offres de promotion immobilières dans les différentes régions du Royaume, poursuit le texte.

Animé par 50 conseillés-commerciaux du groupe, cette édition a bénéficié d’une organisation inédite, mise en place pour enrichir l’expérience client et ce à travers l’organisation de conférence-débat pour mieux éclairer les clients sur les spécificités des offres des banques et des actes notariés, la mise à disposition des partenaires d’espace de rencontres et d’échanges avec leurs adhérents autour de thématiques spécifiques et la mobilisation de navettes pour les visites des produits de la Région de Casablanca-Settat.

Ce dispositif a permis également la forte mobilisation des partenaires institutionnels ; banques, notaires, fondations et associations professionnelles, qui ont contribué à renforcer l’attractivité du salon grâce à des offres promotionnelles dédiées aux clients du groupe Al Omrane. Dans le cadre de sa politique de partenariat avec les institutions et les fondations des œuvres sociales, deux conventions commerciales ont été signées, en marge du salon : la première avec la fondation des œuvres sociales du personnel du ministère de l’économie et des finances, et la seconde avec la fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux.

Il faut noter que cette édition, inaugurée par une importante délégation officielle présidée par M. Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l’Aménagement du

Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, accompagné par Madame Fatna Lkhyel, Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelkebir Zahoud, Wali de la Région Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, Président de la Région CasablancaSettat, de plusieurs Gouverneurs et en présence de présidents et représentants d’organismes internationaux et d’ordres et d’associations professionnelles, venus également participer aux travaux du 3ème Forum de la Convergence Régionale, organisé à cette occasion dans le Grand Palais de la Foire Internationale de Casablanca, conclut le communiqué.

LNT avec CdP