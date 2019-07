PARTAGER Al Omrane et le CNRST s’allient pour promouvoir la recherche en matière d’habitat

Le groupe Al Omrane et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) ont signé, mardi à Rabat, un accord de partenariat visant à promouvoir la recherche-développement dans les secteurs de l’habitat et de l’aménagement urbain.

Cet accord qui définit les modalités de collaboration entre les deux institutions prévoit la mise en place d’un programme de financement de projets de recherche et développement en matière de construction et d’aménagement urbain et permettra au groupe Al Omrane de s’ouvrir sur le monde académique à travers des partenariats avec des universités, des instituts et de grandes écoles intéressés, portant principalement sur le développement de matériaux et de procédés de construction innovants.

Selon le membre du directoire du groupe Al Omrane, Tayeb Daoudi, ce partenariat a pour ambition de mettre en œuvre la feuille de route tracée par le groupe pour la recherche, le développement et l’innovation, devenus actuellement une nécessité et une évidence.

« Avec toutes les possibilités qu’offre le CNRST en terme d’ouverture sur le monde universitaire et sur le monde des scientifiques marocains, aujourd’hui le secteur de la construction et de l’aménagement urbain demeure assez traditionnel, et c’est pour cette raison qu’aujourd’hui le groupe Al Omrane avec ses partenaires institutionnels souhaite marquer le pas pour essayer de trouver l’innovation nécessaire pour mieux répondre aux impératifs d’optimisation, de délai, de coût, de qualité et de durabilité », a-t-il souligné dans une déclaration la MAP.

Pour le directeur du CNRST, Mohamed Khalfaoui, cette convention offrira l’opportunité d’identifier les compétences nationales et les laboratoires qui s’intéressent de près aux thématiques portant sur les matériaux et les procédés de construction, ainsi que de mettre en place un programme de financement de projets de recherche et de développement dans les domaines d’activité d’Al Omrane et principalement la construction et l’aménagement urbain.

« Il s’agit d’une action extrêmement importante parce que la recherche-développement est aujourd’hui vitale pour les entreprises qui souhaitent doper leur croissance », a-t-il souligné dans une déclaration similaire, ajoutant que la recherche et l’innovation font la part belle au respect de l’environnement et à la valorisation des produits marocains.

Un comité mixte de pilotage et de suivi et une stratégie de communication commune sont prévus pour accompagner la mise en œuvre de ce partenariat qui s’étale sur une durée initiale de trois ans.

Créé en 2007 pour devenir le bras armé de l’État dans le secteur de l’habitat et de l’aménagement urbain, Al Omrane compte plus de 1200 collaborateurs expérimentés et marque une présence sur l’ensemble des régions du Royaume ainsi qu’ à l’international avec une première représentation à Paris.

LNT avec Map