Les 25 et 26 février derniers, Dar Al Oumouma s’est transformé, le temps d’un week-end, en cabinets médicaux et cellules de soins, pour assister et soutenir les populations les plus fragiles.

L’ONG MekkiL’, soutenue par ses partenaires a mis en place une nouvelle édition de Securaid : un dispensaire itinérant pluridisciplinaire centré sur la mère et l’enfant. Elle a choisi comme lieu d’accueil pour cette année Dar Al Oumouma à l’Ourika dont elle est partenaire depuis 6 ans. C’est une maison d’accouchement qui offre une maternité surveillée pour les femmes de la région et qui assure le suivi de près d’un millier de naissances par an.

Plus de 700 mères et enfants, dont près de 300 issus de zones éloignées, ont pu bénéficier du parcours de santé dédié. Au programme, des consultations et des soins par des généralistes et des spécialistes, plusieurs campagnes de prévention et de sensibilisation dont le dépistage du cancer du sein et de l’utérus, l’éducation à la santé bucco-dentaire et l’éducation à la santé maternelle et infantile.

Plus de vingt médecins et une quinzaine d’infirmiers et sage-femmes se sont mobilisés pour assurer les consultations allant de la médecine généraliste, gynécologie, dermatologie, pédiatrie, oto-rhino-laryngologie, gastro-entérologie, neurologie, endocrinologie aux soins dentaires.

Il est important de rappeler que ces opérations humanitaires à 100% gratuites n’auraient pas pu voir le jour, sans les actes de volontariat du corps médical et sans le précieux apport des partenaires.

Enfin, afin de contribuer à la « peur de la blouse blanche », MekkiL’ a mis en place un Kids Center sur place, permettant aux enfants de danser, jouer, colorier et chanter, d’être maquillés, l’animation étant assurée par un clown venu pour l’occasion.

Pour rappel, l’opération Securaid réalisée en Mars 2022 à Tassoultante, au centre de santé de Sidi Moussa avait pu bénéficier à plus de 1200 personnes de la Commune, à travers un parcours de santé complet avec un accès gratuit à la pharmacie, encadrés par plus de 45 médecins et une vingtaine d’infirmiers.

En collaboration avec la délégation du ministère de la Santé et de la protection sociale de la province d’Al Haouz ainsi que les autorités régionales, l’objectif est de déployer les efforts nécessaires visant à faciliter l’accès aux soins pour les populations dans le besoin…

