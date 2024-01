L’Ordre des Architectes a réitéré, samedi à Marrakech, sa forte détermination à apporter son soutien et son expertise pour la réhabilitation et la reconstruction des zones touchées par le séisme du 08 septembre dernier.

Cet engagement en faveur des zones touchées par le séisme, a été renouvelé par le président du Conseil National de l’Ordre des Architectes du Maroc (CNOA), Chakib Benabdellah qui intervenait lors de la 38è Journée Nationale de l’Architecte.

Dans ce sens, M. Benabdellah a mis en avant la mobilisation, dès le lendemain du séisme du 08 septembre dernier, de plus de 470 architectes, afin de contribuer à la reconstruction des zones touchées par cette catastrophe naturelle.

Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur les efforts déployés à l’échelle nationale pour tenter de reloger les familles impactées par le séisme, de les associer aux efforts de réhabilitation et de relogement, mais aussi; aux actions visant à respecter, sauvegarder et à conserver le patrimoine architectural de ces zones et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Tout en mettant en avant l’importance de la construction parasismique pour sauver des vies en cas de catastrophes naturelles, M. Benabdellah a relevé que les techniques traditionnelles de construction utilisées dans les zones sinistrées ont fait leurs preuves de durabilité et de résilience dans le temps.

Et de souligner l’urgence de commencer à réfléchir à réparer les dégâts tout en veillant à sauvegarder ce « précieux » patrimoine architectural.

De son côté, le wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Farid Chourak, a souligné l’importance de cette 38è édition, qui traite de la question de la reconstruction des logements dans les zones touchées par le séisme d’Al Haouz, relevant que « les recommandations émanant de cette rencontre, inspireront notre démarche dans le travail pour l’accompagnement et le suivi de l’opération de reconstruction des maisons touchées par le séisme du 08 septembre dernier ».

M. Chourak a, à cette occasion, rendu hommage aux architectes, qui se sont mobilisés sur le terrain, au lendemain de cette catastrophe naturelle.

Les autres intervenants ont été unanimes à affirmer que la Journée Nationale de l’Architecte constitue une opportunité pour mettre en exergue le rôle de l’architecte dans le développement socioéconomique, et culturel et l’amélioration du produit architectural, qui représente le témoin éloquent du développement de la civilisation humaine.

Et de poursuivre que cette Journée a été l’occasion de discuter des difficultés auxquelles fait face l’architecte et des défis à relever dans l’exercice de sa profession, d’examiner les enjeux futurs inhérents à sa progression et par là, à être au diapason des évolutions mondiales et de contribuer au développement de la recherche scientifique dans le domaine de la reconstruction et de l’architecture, notamment à un moment où tous les pays cherchent à faire face aux changements climatiques.

Organisée par le CNOA, en partenariat avec le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, cette 38è Journée nationale de l’Architecte placée sous le thème « Les architectes dans l’urgence : Perspectives intégrées pour une reconstruction durable », s’inscrit dans le contexte du grand chantier de reconstruction des zones touchées par le séisme du 8 septembre dernier et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

La Journée Nationale de l’Architecte constitue une occasion pour la commémoration du Discours Historique de feu SM Hassan II à Marrakech en 1986 et la commémoration de l’anniversaire du message de SM Le Roi Mohammed VI, adressé au corps des architectes le 18 janvier 2006 à l’occasion de ladite journée.

