Quatre mois après le séisme d’Al Haouz, l’association MekkiL’ poursuit ses efforts en faveur des sinistrés. L’ONG a sélectionné une dizaine de hameaux qu’elle accompagne dans cette période de post-séisme.

MekkiL’, en partenariat avec l’ONG d’utilité publique Al Karam, intervenant auprès de tout enfant en situation précaire et de sa famille, et Enygea, groupe expert en hygiène mobile dont la mission est l’accès à l’hygiène partout et pour tous, se concentre actuellement sur un plan d’action lié aux conditions sanitaires.

A la demande des intéressés et en concertation avec les autorités locales, ce sont près de 100 toilettes mobiles Wcloc qui seront distribuées dans les prochains jours dans une dizaine d’hameaux.

Il s’agit d’un système autonome qui ne nécessite pas de raccordement à un réseau d’assainissement ou d’eau. Il est équipé d’un réservoir d’eau propre et d’un réservoir de stockage des effluents qui peuvent être vidés à intervalles réguliers.

En parallèle, les hameaux bénéficiaires prévoient des fosses-septiques qui permettent de traiter les déchets sur place sans transport. Ces cabines sanitaires mobiles modernes permettront, le temps de la reconstruction, de contribuer à une meilleure hygiène de vie, notamment face au risque de propagation de maladies infectieuses.

Les douars concernés se situent pour la plupart dans la région d’Amizmziz et bénéficieront de 5 à 6 cabines chacun, soit 1 cabine pour environ 15 à 20 personnes.

Près d’une quarantaine de cabines sanitaires sont par ailleurs réservées à certains établissements scolaires de la région d’Al Haouz. En effet, le décrochage scolaire en milieu rural est en partie lié au manque de sanitaires décents dans les écoles.

MekkiL’ entamera dans une seconde phase l’accès à l’eau potable pour deux hameaux, en réhabilitant deux puits détruits par le séisme et en aménageant un bassin destiné à stocker de l’eau pour l’irrigation d’exploitations agricoles.

MekkiL’ est mobilisée depuis le 12 septembre sur le terrain et a déployé les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de première nécessité. Certains sinistrés ayant perdu toute ou une partie de leur basse-cour et de leur bétail l’association a ensuite contribué à la relance de l’économie locale et communautaire en fournissant le matériel nécessaire pour reconstituer des poulaillers, incluant les volailles et les grains.

Par ailleurs, pour soutenir les enfants victimes de stress post-traumatique, l’association, appuyée par des psychologues et des cliniciens bénévoles qui se sont déplacés depuis la capitale, a fourni à certains douars des tentes récréatives équipées de jeux, de jouets et de peluches pour les enfants.

En raison des vagues de froid dans la région, MekkiL’ a procédé à la distribution de près de 500 palettes en bois, afin d’isoler les matelas de la terre, souvent froide, humide, voire mouillée. Enfin, l’ONG contribue à la lutte contre l’abandon scolaire dans cette région en fournissant des vélos VTT aux écoliers dont le collège ou le lycée demeurent éloignés des habitations. Certains jeunes doivent parcourir plus de 10 kilomètres par jour pour rejoindre leur établissement scolaire…

