Plusieurs familles issues de la commune rurale de Talat’N’Yacoub (Province d’Al Haouz) ont entamé l’opération de reconstruction de leurs maisons touchées par le séisme et ce, grâce à l’aide financière allouée à cet effet, dans le cadre de l’application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette opération a démarré dans d’excellentes conditions après que les familles concernées ont obtenu les autorisations de reconstruction ainsi que les aides financières nécessaires.

Les autorités locales et les commissions compétentes déploient de grands efforts au cours des différentes phases de cette opération visant à reconstruire les habitations totalement ou partiellement effondrées par le séisme, en partant de l’octroi des aides financières, outre la simplification de toutes les procédures inhérentes à l’obtention d’une autorisation de reconstruction et l’assistance technique.

De même ces familles, dans le cadre de l’accompagnement minutieux et le suivi permanent des autorités locales, ont pu bénéficier de plans architecturaux modèles respectant les spécificités de la région.

Dans le même sillage, les autorités locales, déterminées à garantir à cette opération de reconstruction toutes les chances du succès, et en étroite coordination avec les autres parties concernées ne ménagent aucun effort à l’effet de traiter en toute efficacité et sans retard, l’ensemble des doléances et requêtes formulées par les habitants.

L’opération de déblaiement et d’enlèvement de gravas et de ruines suite à la démolition de certains logements totalement ou partiellement touchés par le séisme, sur la base du rapport des commissions compétentes, se poursuit aussi au niveau des douars relevant de cette commune rurale en vue d’entamer la reconstruction des habitations.

Dans une déclaration à la MAP, Adam Kadi, technicien spécialisé en topographie, a indiqué que les travaux topographiques, y compris les levés topographiques des terres, avancent comme prévu, grâce à l’accompagnement des autorités locales et à l’interaction positive des habitants.

Et de poursuivre que plusieurs familles touchées par le séisme ont entamé la phase de la reconstruction de leurs maisons dans la commune rurale de Talat’N’Yacoub.

De nombreux bénéficiaires issus de plusieurs douars relevant de cette commune, ont exprimé, dans des déclarations similaires, leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les populations touchées par le séisme d’Al Haouz.

Ils ont aussi mis en relief les efforts consentis par les autorités locales et les autres intervenants, en vue d’accompagner les populations touchées par le séisme dans le cadre du parachèvement de toutes les procédures relatives à l’octroi des aides financières et aux opérations liées à la démolition et la reconstruction.

En application des Hautes Directives Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d’un montant 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.

LNT avec Map

