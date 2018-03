PARTAGER Al Akhawayn organise la 17ème édition de son « Job fair »

L’Université Al Akhawayn à Ifrane organisera la 17ème édition de son Job Fair, vendredi 30 Mars prochain, sur le thème « Shape your Future ». Ce rendez-vous annuel permettra aux étudiants et lauréats demandeurs d’emplois de se rapprocher du monde de l’entreprise tout en mettant en avant leurs idées, qualifications et profils qui se distinguent par la polyvalence et l’ouverture à l’international.

Cette édition sera marquée par la participation de plusieurs startups et PME opérant dans différents secteurs.

Pour rappel, AUI forme ses étudiants aux métiers d’ingénierie, de la logistique, de la finance, du management, du marketing, de la communication, des relations internationales et des ressources humaines.

LNT avec Cp