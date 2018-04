PARTAGER Al Akhawayn organise la 10ème édition de la Conférence internationale AfricaCrypt

L’Université Al Akhawayn organisera, en partenariat avec l’Association Internationale de la Recherche en Cryptologie (IACR) et avec le soutien de la Société Marocaine de Monétique (S2M), du 7 au 9 mai, à Marrakech, la 10ème édition de la prestigieuse conférence internationale Africacrypt (africacrypt2018.aui.ma), sur le thème « La cryptographie, théorie et pratique ».

Plus de 50 experts de 15 nationalités dont 4 des plus connus au monde participeront à cette conférence pour débattre des dernières avancées de la cryptographie et de ses applications.

Les thèmes retenus sont :

-Les algorithmes à clé secrète (chiffrement et intégrité des messages),

-La cryptanalyse,

-Les fonctions de hachage cryptographiques,

-Les algorithmes à clé publique, notamment les algorithmes homomorphiques,

-Les protocoles d’authentification,

-Les algorithmes de signature digitale,

-La théorie des nombres,

-Les courbes elliptiques,

-Les implémentations et les applications pratiques.

Cette conférence vise à promouvoir aussi bien la recherche que l’utilisation de la cryptographie comme outil de confiance numérique, et donc de développement dans le continent Africain et au Maroc en particulier.

L’organisation de cette rencontre rentre dans le cadre des efforts entrepris par l’Université Al Akhawayn depuis 2009 pour le développement de compétences nationales dans les domaines de la cybersécurité, la sécurité des systèmes d’informations, la confiance numérique et technologies sous-jacentes au Maroc.

Pour rappel, l’université avait organisé en partenariat avec le ministère du Commerce de l’Industrie et les Nouvelles Technologies la première conférence régionale sur la cybersécurité et les 4ème et 8ème éditions d’Africacrypt à Ifrane.

LNT avec Cdp