Al Akhawayn obtient 1,2 million de dollars du Département d’État américain

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) vient d’obtenir un prix de 1,2 million de dollars du Département d’État américain, via son Initiative de Partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Selon l’AUI, ce prix, intitulé ‘’Tomorrow’s Leaders’’, vient récompenser le ‘’leadership de l’Université en Afrique sur le modèle éducatif américain, jouissant de l’accréditation institutionnelle de la prestigieuse agence américaine NECHE (New England Commission for Higher Education) et ayant démontré son efficacité à former les leaders de demain’’.

Cette distinction, qui vient d’être signée par le président de l’Université, M. Amine Bensaid, permettra de poursuivre le ‘’renforcement des capacités’’ des professeurs, des membres du staff et des unités de soutien aux étudiants d’Al Akhawayn, dans l’objectif de booster le nombre et la qualité des leaders qui émanent des cursus académiques de l’Université.

Grâce à cette enveloppe, des bourses de mérite baptisées ‘’Tomorrow’s Leaders Scholarships’’ seront offertes à partir de la rentrée 2021-22 aux étudiants brillants issus des pays de l’Afrique du Nord pour obtenir leur diplôme de l’Université Al Akhawayn.

Les domaines concernés par ce prix incluent les pédagogies pour accompagner les étudiants de la Génération-Z, le développement du leadership et des compétences pour le marché de l’emploi du 21ème siècle, la sensibilisation au genre, les objectifs de développement durable (ODD) et l’entrepreneuriat.

Al Akhawayn est une université marocaine indépendante, publique et à but non lucratif. Elle dispense, depuis sa création en 1995, des programmes d’éducation supérieure et de recherche de pointe, y compris de la formation continue, selon les normes académiques et éthiques ‘’les plus élevées’’.

Elle œuvre à la formation de ‘’futurs leaders’’ du Maroc et de l’Afrique, selon le modèle éducatif nord-américain des arts libéraux combinant compétences métiers et compétences transversales du 21ème siècle et plaçant l’étudiant au cœur de ses priorités.

LNT avec Map