Akhannouch s'entretient avec les ministres australiens de l'Agriculture et du Commerce

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mercredi à Canberra, avec les ministres australiens de l’Agriculture, M. David Littleproud, et du Commerce, M. Simon Birmingham, des moyens de renforcer les relations économiques bilatérales.

« Cette rencontre a été une occasion pour examiner les moyens de renforcer davantage les relations de coopération entre l’Australie et le Maroc, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime », a indiqué M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens tenus au siège du Parlement australien.

« Nous avons particulièrement mis l’accent sur l’importance de la recherche scientifique, de la formation et de la digitalisation dans le développement de ces deux secteurs vitaux pour l’économie des deux pays », a relevé le ministre, qui a également invité les experts australiens à se rendre au Maroc pour concrétiser les idées développées durant la visite de la délégation marocaine au pays-continent.

Lors de cette rencontre, la partie marocaine a donné un aperçu sur l’expérience du Royaume en matière de gestion des ressources en eau, l’accès à l’eau potable, la protection de l’environnement, l’assainissement et le recyclage des eaux usées. Les échanges ont également porté sur la politique de construction des barrages qui a permis au Maroc de mobiliser d’importantes ressources en eau et de s’ériger en modèle dans ce domaine.

Ces entretiens ont couronnée la visite de la délégation marocaine conduite par M. Akhannouch à travers plusieurs Etats australiens pour s’enquérir de l’expérience australienne dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime.

Lors de cette visite, M. Akhannouch était accompagné de Mme Mbarka Bouaida, Secrétaire d’Etat chargée de la pêche maritime, et d’une importante délégation composée du président de la fédération des chambres de commerce, des présidents des chambres d’agriculture et des pêches maritimes, des professionnels des deux secteurs et de responsables des départements de l’agriculture et de la pêche maritime.

LNT avec MAP