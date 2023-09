En application immédiate des instructions de SM le Roi Mohammed VI données lors de la séance de travail présidée par le souverain, samedi au Palais Royal de Rabat, et consacrée à l’examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu vendredi 8 septembre dans la province d’Al Haouz, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a présidé, lundi à Rabat, la réunion de la Commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées dans les meilleurs délais.

Au début de cette réunion, le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement est mobilisé derrière SM le Roi, pour poursuivre les efforts de secours et accélérer les mesures relatives à la gestion de la crise, en plus de la mise en place du soutien et de l’accompagnement des citoyens dans les zones sinistrées, en veillant à poursuivre la prestation de services publics, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

La commission s’est penchée sur les directives royales appelant à la reconstruction des zones sinistrées et à l’indemnisation des citoyens qui ont perdu leurs logements, ajoute la même source, relevant qu’elle s’est dans ce sens attelée à élaborer une vision, qui sera détaillée, dans la perspective de l’annonce au cours des prochains jours, des mesures devant être prises ; sans occulter les solutions urgentes à entreprendre, en attendant le parachèvement de l’opération de reconstruction des logements détruits.

Le Conseil de gouvernement exceptionnel tenu, dimanche, avait adopté le projet de décret 2.23.811 relatif à la création du compte spécial « Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc », qui permettra de recevoir les contributions volontaires de solidarité des organismes privés et publics et des citoyens à l’intérieur du Maroc et à l’étranger.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, M. Nizar Baraka, le Ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Chakib Benmoussa, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Khalid Ait Taleb, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Fatim Ezzahra El Mansouri, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohammed Mehdi Bensaid, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Mme Aawatif Hayar, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, M. Fouzi Lekjaa, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, M. Mustapha Baitas, ainsi que M. Mohamed Dardouri, wali chargé de la coordination nationale de l’INDH, le Gouverneur province d’Azilal, Mohamed Atfaoui et le directeur du Développement rural et des zones de montagne au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Said Layt, conclut la même source.

LNT avec Map

