Akhannouch lance la campagne « 100 jours pour 100 villes » du RNI

Le président du Rassemblement national des Indépendants (RNI), M. Aziz Akhannouch, a procédé, samedi à Demnate, au lancement de la campagne de mobilisation « 100 jours pour 100 villes », une initiative visant à rassembler les recommandations des diverses composantes du parti dans plusieurs villes pour définir les priorités et les besoins de chacune.

Cette nouvelle campagne baptisée « 100 jours pour 100 villes » du RNI, qui s’inscrit dans le cadre des tournées effectuées par les membres du du parti en vue de s’enquérir de près des préoccupations des citoyens, ambitionne de recueillir, au niveau de chaque ville, les recommandations émanant des diverses composantes du parti et ce, dans une logique de coordination et de consultation dans l’ensemble des régions du Royaume, pour ensuite procéder à l’élaboration d’un rapport national détaillé sur les priorités de chaque ville.

Ladite campagne, qui va s’étaler jusqu’à juillet 2020, a pour but d’associer les citoyens de chaque ville dans la formulation de recommandations relatives aux prestations publiques de qualité, particulièrement dans les secteurs de la santé, de l’enseignement, de l’emploi et dans d’autres secteurs d’activités, tels que l’investissement, le développement économique, le développement durable et autres.

Dans une déclaration à la presse, M. Akhannouch a souligné que le lancement de cette campagne ambitieuse au niveau national se veut un nouveau jalon dans le processus d’élaboration de politiques publiques appropriées, favorisant une meilleure compréhension des besoins et priorités de chaque ville.

Le lancement de cette campagne est une occasion pour écouter et interagir positivement avec les citoyens de ces villes en vue de définir leurs besoins et d’améliorer leurs conditions de vie, a expliqué M. Akhannouch, rappelant la finalité de cette campagne qui est de nature à apporter de nouvelles idées pour appréhender la situation de chaque ville.

M. Akhannouch a également fait savoir que les diverses composantes du parti se réuniront avec les citoyens, à la fin de chaque semaine dans trois ville distinctes, saluant l’abnégation et les sacrifices consentis par les membres et les sympathisants du parti dans la ville de Demnate, pour répondre aux préoccupations des citoyens.

Le dernier meeting du RNI s’est tenu dans la région de Casablanca-Settat, dans le cadre des tournées du parti destinées à s’enquérir de près des préoccupations des citoyens. Ledit meeting avait rassemblé plus de 4.500 militants.

LNT avec MAP