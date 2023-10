Les travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) ont débuté à Marrakech, avec la participation d’acteurs économiques et financiers de renommée mondiale. L’objectif de cet événement est d’aborder des questions majeures telles que les politiques de financement, la croissance économique notamment en Afrique, et le changement climatique.

Cet événement, qui se déroule en Afrique pour la première fois en 50 ans, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers d’examiner de près les progrès réalisés par le Maroc dans divers domaines.

La présence de cet événement international à Marrakech témoigne de la confiance des institutions de Bretton Woods dans la capacité du Maroc à faire face aux défis économiques et financiers. Il met également en lumière les initiatives majeures du Maroc, telles que la généralisation de la protection sociale et la reconstruction des régions touchées par le séisme d’Al Haouz.

Cette réunion rassemble les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales de 190 pays, offrant ainsi une plateforme pour discuter des problèmes et des défis auxquels les pays en développement, en particulier en Afrique, sont confrontés.

Au cours de cette semaine de réunions, plus de 12 000 participants du monde entier, dont environ 4 500 représentants de 190 délégations officielles, participeront à des discussions sur des sujets tels que les perspectives de l’économie mondiale, la crise énergétique, les défis climatiques, la migration, la coopération internationale, la relance post-Covid et la fragmentation politique et économique mondiale. Le Maroc a mobilisé d’importants moyens pour accueillir avec succès cet événement international.

Au cours des vingt dernières années, le Maroc a entrepris des réformes « ambitieuses et volontaristes », a affirmé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, lors de la première conférence des Assemblées ce lundi.

Ces réformes ont jeté les bases d’une transformation profonde et durable de l’économie marocaine, permettant au pays de consolider sa résilience et de maintenir ses équilibres macroéconomiques, comme indiqué lors du lancement du livre « Le Maroc en quête d’une croissance plus forte et plus inclusive », publié par le FMI dans le cadre de l’événement.

Cet ouvrage illustre la volonté du Royaume d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement économique et social, marquant un moment décisif dans son histoire. Le Maroc s’engage à mettre en œuvre une vision stratégique visant à libérer les énergies et à accélérer le progrès et la prospérité du pays.

Le gouvernement marocain est résolu à construire une société solidaire et équitable, en mettant en œuvre des réformes visant à renforcer la cohésion institutionnelle et les systèmes de protection sociale depuis 2021, a soutenu M. Akhannouch. Et de préciser qu’une attention particulière est portée au renforcement du système de santé, à l’amélioration de la qualité du système éducatif, à la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation, et à la nécessité d’une croissance inclusive, durable et respectueuse de l’environnement.

Le Maroc, en tant que précurseur dans le développement des énergies renouvelables, aspire à tripler sa capacité en énergie éolienne et solaire, tout en cherchant à jouer un rôle clé dans le secteur de l’hydrogène vert.

La tenue des Assemblées à Marrakech témoigne de la forte résilience du Maroc face à diverses crises, avec des mesures d’urgence mises en place immédiatement après le séisme d’Al Haouz en septembre dernier. Le Royaume a élaboré un programme ambitieux pour la reconstruction et le développement des zones sinistrées, comprenant la réhabilitation des habitations endommagées, la rénovation des infrastructures, le désenclavement des territoires, la réduction des déficits sociaux et la promotion de l’activité économique locale.

SB

