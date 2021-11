Le Discours Royal adressé aux participants à la Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) met l’accent sur la responsabilité des leaders du monde envers l’humanité, a affirmé lundi le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch. Pour réussir dans cette lutte, un engagement politique clair est indispensable, a-t-il souligné, relevant que c’est le cas du Royaume qui a lancé de nombreux programmes tant au niveau de l’énergie, que de l’agriculture et de l’eau.

Ces projets permettent au Royaume d’être un leader en matière climatique, a-t-il soutenu.

Cette COP a pour principale ambition de renforcer l’action collective pour atteindre la neutralité carbone en 2050, en vue d’assurer l’objectif de +1,5°C. Elle vise également à mobiliser les fonds nécessaires pour assurer la transition énergétique dans l’ensemble de la planète.

Le Maroc y est représenté par une délégation conduite par le Chef de gouvernement et composée notamment de Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable.

LNT avec MAP

