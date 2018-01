PARTAGER Akhannouch à Bruxelles pour faire le point sur la coopération Maroc-UE

M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts s’est entretenu, mardi à Bruxelles, avec M. Karmenu Vella, commissaire européen à l’Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche. Lors de cette entrevue, les deux parties ont fait le point sur la coopération stratégique entre le Maroc et l’Union européenne en particulier dans le domaine de la pêche maritime.

LNT avec Map