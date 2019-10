PARTAGER Aitex 2019 : Le numérique, moteur de croissance de l’Afrique

La 4ème édition d’Africa It Expo, se tiendra les 24 et 25 octobre, à Rabat. Ce Business Forum international, organisé par l’APEBI, Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, en partenariat avec l’AMDIE, Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et l’ADD, Agence de développement digital, est entièrement dédié aux technologies de l’information. Cette an znée, AITEX propose le plein de l’innovation, de technologies avancées, de conférences inspirantes et d’expériences inédites. La thématique choisie pour cette édition est : « Faire du Numérique une nouvelle ressource de l’Afrique et un moteur de croissance ». Deux pays seront à l’honneur : la République du Congo et la République Populaire de Chine.

AITEX sera aussi l’occasion pour l’APEBI de célébrer son trentenaire et de présenter son livre blanc. Cet ouvrage est le fruit d’une initiative menée par la Fédération auprès de l’ensemble de ses partenaires et parties prenantes sensibles à l’IT, et ce dans l’objectif de recueillir leurs visions et leurs recommandations autour du développement de ce secteur clé au niveau national. « AITEX agit comme une plateforme qui offre l’occasion à de nombreuses entreprises de pouvoir collaborer et échanger avec les leaders technologiques, les acteurs de l’écosystème, les institutionnels, les opérateurs télécoms, les Startups, les écoles et les médias», souligne Mme Saloua Karkri Belkeziz, Présidente de l’Apebi.

