Les membres de la délégation médicale pour le pèlerinage, chargée d’assurer la couverture sanitaire des pèlerins marocains dans les Lieux Saints de l’Islam, au titre de l’année 1444 H, ont été reçus jeudi à Rabat par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Aït Taleb.

Dans une allocution à cette occasion, M. Aït Taleb a appelé les membres de la délégation à « assumer leur noble mission en tant que soldats de l’ombre au service des hôtes du Miséricordieux, et à accomplir la mission qui leur a été confiée avec dévouement, sincérité et altruisme pour prendre soin de leur santé et assurer leur sécurité physique et psychologique ».

Le ministre a également précisé que les taches de cette mission consistent principalement à sensibiliser les pèlerins et à les informer sur les mesures de précaution à prendre pour prévenir diverses maladies, à leur fournir des soins de santé et des prestations en cas de besoin. Il s’agit aussi de suivre de près leur état de santé et de leur apporter un soutien moral et psychologique pendant la période de convalescence.

La délégation es aussi chargée de surveiller les risques potentiels pour la santé des pèlerins, d’œuvrer pour trouver les voies et moyens d’y faire face et déployer tous les efforts pour qu’ils puissent accomplir dans les meilleures conditions les rituels du Hajj, a-t-il encore expliqué.

La méthodologie définie par le ministère, s’appuyant sur des points de santé fixes et mobiles dans les Lieux saints, permettra aux membres de la délégation médicale d’accomplir convenablement leurs tâches et imprimera une impulsion qualitative aux prestations de santé en renforçant les moyens de prévention et en prodiguant des conseils d’éducation sanitaire aux pèlerins.

Par la même occasion, le ministre a appelé les membres de la délégation à faire preuve d’abnégation et à être les meilleurs ambassadeurs du Royaume dans les Lieux saints, faisant état de la mise en place « d’une plateforme électronique contenant toutes les informations sanitaires au profit des pèlerins marocains ».

Pour sa part, le chef de la délégation médicale accompagnant les pèlerins marocains lors de cette saison, Moustaïd Abdelhakim, a indiqué que la délégation aura pour mission d’accompagner les pèlerins marocains et de leur fournir les meilleures prestations en matière de santé.

Il a également salué « les efforts du ministère et le rôle qu’il joue afin de faire de la saison du Hajj un succès et de prendre soin des pèlerins marocains », espérant que les membres de la délégation seront les meilleurs ambassadeurs du Royaume pendant le Hajj.

Au cours de cette rencontre, le chef de la délégation et directeur régional de la santé de Marrakech-Safi a présenté un exposé détaillé portant sur le cadre légal réglementant le Hajj au Maroc et les risques sanitaires liés à la saison du Hajj.

Il a en outre passé en revue les mesures prises par le ministère de la Santé et de la protection sociale pour organiser l’opération du pèlerinage.

La délégation médicale civile aux Lieux Saints de l’Islam est composée de 37 médecins et 36 infirmiers, en plus de cadres administratifs et techniques.

LNT avec Map

Partagez cet article :