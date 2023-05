Airbus Sa publié ses résultats consolidés pour le premier trimestre (T1) 2023, clos le 31 mars 2023.

« Au premier trimestre, la demande soutenue pour nos produits, en particulier pour les avions commerciaux, s’est confirmée. Nous avons livré 127 avions commerciaux. Ces livraisons se reflètent dans les résultats du premier trimestre, qui profite également de la bonne performance des activités Helicopters », a déclaré Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus. « Nous continuons à évoluer dans un contexte opérationnel défavorable, marqué notamment par des tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement. Nos prévisions 2023 restent inchangées avec des livraisons d’avions commerciaux plus concentrées sur les derniers mois de l’année. Nous focaliserons notre attention sur la montée en cadence de la production d’avions commerciaux et sur notre transformation à long terme. »

Airbus a enregistré 156 commandes brutes d’avions commerciaux (T1 2022 : 253 avions) et 142 commandes nettes après annulations (T1 2022 : 83 avions). Le carnet de commandes atteignait 7 254 avions commerciaux à fin mars 2023. Airbus Helicopters a enregistré 39 commandes nettes (T1 2022 : 56 unités), qui profitent à tous les programmes. Les prises de commandes d’Airbus Defence and Space représentent une valeur totale de 2,5 milliards d’euros (T1 2022 : 3,2 milliards d’euros).

Le chiffre d’affaires consolidé se contracte légèrement à 11,8 milliards d’euros (T1 2022 : 12,0 milliards d’euros). Airbus a livré un total de 127 avions commerciaux (T1 2022 : 142(1) avions), dont 10 A220, 106 appareils de la Famille A320, 6 A330 et 5 A350. Le chiffre d’affaires généré par les activités avions commerciaux d’Airbus a reculé de 5 % en glissement

annuel sous l’effet de la baisse des livraisons, en partie compensé par l’appréciation du dollar US. Les livraisons d’Airbus Helicopters ont augmenté pour atteindre 71 unités (T1 2022 : 39 unités), essentiellement portées par le segment des hélicoptères légers. La division enregistre une hausse de 26 % de son chiffre d’affaires, traduisant principalement l’augmentation des livraisons et une solide performance de l’ensemble des programmes, ainsi que les effets du mix favorable et un bon début d’année pour les activités de services. Le chiffre d’affaires d’Airbus Defence and Space accuse une baisse de 6 %, essentiellement due à la baisse d’activité de Military Air Systems et de Space Systems. Un avion de transport militaire A400M a été livré au cours du premier trimestre 2023.

L’EBIT ajusté consolidé – une mesure alternative de la performance et un indicateur clé révélant la marge commerciale sous-jacente en excluant les charges ou bénéfices significatifs induits par les variations des provisions pour les programmes, les restructurations, les effets de change ou encore les plus-values/pertes issues des cessions et acquisitions d’activités – a diminué à 773 millions d’euros (T1 2022 : 1 263 millions d’euros). L’EBIT ajusté lié aux activités avions commerciaux d’Airbus a diminué à 580 millions d’euros (T1 2022 : 1 065 millions d’euros). Cette baisse traduit un nombre inférieur de livraisons, des taux de couverture de change légèrement moins favorables par rapport au premier trimestre 2022 et les investissements réalisés pour préparer l’avenir. Les résultats du T1 2022 comprenaient les effets positifs des engagements de retraite en partie compensés par l’impact des sanctions internationales contre la Russie.

La montée en cadence du programme A220 se poursuit en vue d’atteindre une cadence de production mensuelle de 14 avions d’ici le milieu de la décennie. Concernant le programme A320, l’entreprise progresse pour atteindre une cadence de 65 avions par mois d’ici à fin 2024. La décision récemment annoncée de créer une deuxième chaîne d’assemblage final à Tianjin permettra de renforcer les capacités industrielles d’Airbus en portant à 10 le nombre de FAL dédiées à la Famille A320 et de soutenir ainsi l’objectif de production de 75 avions par mois en 2026. Le programme d’essais en vol de l’A321XLR progresse en vue d’une mise en service opérationnel prévue au T2 2024.

Comme précédemment annoncé, l’entreprise vise une cadence de 4 avions par mois pour l’A330 en 2024 et de 9 pour l’A350 fin 2025. Concernant l’A350F, Airbus Atlantic a récemment produit les premiers composants de l’appareil à Nantes. Les premiers jalons étant franchis, la planification industrielle de cette version a été légèrement adaptée et la mise en service repoussée à 2026.

L’EBIT ajusté d’Airbus Helicopters progresse à 156 millions d’euros (T1 2022 : 90 millions d’euros), porté par la bonne performance de l’ensemble des programmes, les effets du mix favorable et le bon début d’année des activités de services. Les résultats du T1 2022 comprenaient également des éléments positifs nets non récurrents.

L’EBIT ajusté d’Airbus Defence and Space diminue à 36 millions d’euros (T1 2022 : 106 millions d’euros), reflétant principalement la baisse du volume d’activité de Military Air Systems et de Space Systems. Les résultats du T1 2022 comprenaient également des éléments positifs nets non récurrents.

Concernant le programme A400M, les activités de développement se poursuivent afin de respecter la feuille de route capacitaire révisée. Les activités de rétrofit continuent en étroite coordination avec le client. Des risques demeurent, notamment en ce qui concerne la qualification des capacités techniques et les coûts associés, la fiabilité opérationnelle des avions, la réduction des coûts et la capacité d’atteindre les quantités prévues, en phase avec le calendrier contractuel.

Les dépenses de R&D autofinancées consolidées s’élèvent à 683 millions d’euros (T1 2022 : 586 millions d’euros).

L’EBIT (reporté) consolidé s’établit à 390 millions d’euros (T1 2022 : 1 429 millions d’euros) et inclut des ajustements totalisant -383 millions d’euros net. Ces ajustements comprennent :

● un impact négatif de -360 millions d’euros lié à l’écart de comptabilisation des paiements avant livraison en dollars US et aux réévaluations bilancielles ;

● un impact négatif de -9 millions d’euros lié à la transformation d’Aerostructures ;

● des coûts divers de -14 millions d’euros incluant les coûts de compliance.

Le résultat financier est de 149 millions d’euros (T1 2022 : 166 millions d’euros). Il reflète principalement l’impact positif induit par la réévaluation de certains investissements de capitaux, en partie compensé par les impacts négatifs de la réévaluation de certains investissements financiers ainsi que l’impact lié aux intérêts nets. Le résultat net consolidé

s’établit à 466 millions d’euros (T1 2022 : 1 219 millions d’euros), soit un bénéfice par action (BPA) consolidé (reporté) de 0,59 euro (T1 2022 : 1,55 euro). Le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements clients s’établit à -889 millions d’euros (T1 2022 : 213 millions d’euros), reflétant essentiellement l’augmentation nécessaire des niveaux de stock, liée à la montée en cadence de la production. Le flux de trésorerie disponible consolidé s’établit à -886 millions d’euros (T1 2022 : 161 millions d’euros). La trésorerie brute s’élevait à 22,4 milliards d’euros à fin

mars 2023 (fin 2022 : 23,6 milliards d’euros) et la trésorerie nette consolidée à 8,4 milliards d’euros (fin 2022 : 9,4 milliards d’euros).

Les prévisions publiées en février 2023 demeurent inchangées.

Pour établir ses perspectives pour l’exercice 2023, l’entreprise table sur l’absence d’autres perturbations de l’économie mondiale, du trafic aérien, de la chaîne d’approvisionnement, de ses opérations internes, ainsi que de sa capacité à livrer des produits et services. Ces perspectives 2023 sont établies avant fusions et acquisitions.

Sur cette base, l’entreprise vise en 2023 les objectifs suivants :

● Environ 720 livraisons d’avions commerciaux ;

● EBIT ajusté d’environ 6,0 milliards d’euros ;

● Flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à environ 3,0 milliards d’euros.

LNT avec CdP

Partagez cet article :