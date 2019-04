PARTAGER Air France double ses vols Marrakech-Paris

La compagnie aérienne Air France a doublé ses fréquences au départ de Marrakech en proposant, depuis le 31 mars et jusqu’au 26 octobre 2019, 13 vols par semaine au départ de la ville ocre vers Paris CDG.

« L’offre d’Air France Maroc passe ainsi à 59 vols hebdomadaires au niveau national en direction de Roissy CDG. Les horaires ont été étudiés pour offrir une grande flexibilité à ses clients vers Paris et plus de 1.000 destinations dans le monde », indique la compagnie dans un communiqué, soulignant que ce doublement de fréquences au départ de Marrakech, qui intervient pour répondre à l’accroissement de la demande en cette période, vise à accompagner le développement du tourisme au Maroc et répond aux besoins des opérateurs économiques.

Les départs Marrakech-Roissy CDG sont programmés à 10H20 (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche) et à 13H30 (tous les jours de la semaine), alors que les retours sont prévus à 7H00 (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche) et à 10H05 (tous les jours de la semaine), fait savoir la même source, ajoutant que les connexions possibles à partir de ces vols, toujours via le hub d’Air France à Roissy notamment sont New York, Boston, Washington, Montréal, Los Angeles, Pekin, Shanghai, Bangkok, Tokyo- Haneda et Narita, la Havane, Istanbul, Genève, Kiev etc, fait savoir la même source. Avec 59 fréquences hebdomadaires reliant Rabat, Casablanca et Marrakech à son Hub de correspondance de Roissy-CDG, Air France offre grâce à son réseau de compagnies membres de l’alliance Skyteam l’accès à plus de de 1.070 destinations dans 177 pays, conclut le communiqué.

LNT avec CdP