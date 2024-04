La compagnie aérienne Air Arabia a inauguré, mardi, une nouvelle base aérienne à l’aéroport Saniat R’mel de Tétouan.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, de la directrice générale d’Air Arabia Maroc, Laila Mechbal, du directeur de l’aéroport Saniat R’mel, Hassan Limouni, du commandant de l’aéroport Tanger Ibn Batouta, Mohamed Bahaj, des représentants de l’Office national des aéroports (ONDA) et du Conseil provincial du tourisme de Tétouan, ainsi que plusieurs acteurs concernés.

Intervenant à cette occasion, Mme Mechbal a souligné l’importance de cette expansion du réseau d’Air Arabia, marquée par l’introduction de 13 vols directs vers cinq destinations européennes, à savoir Amsterdam, Madrid, Barcelone, Malaga et Bruxelles.

« La ville de Tétouan connaît un réel attrait touristique, rehaussée par sa proximité de Chefchaouen, la célèbre ville bleue, a-t-elle relevé dans une déclaration à la presse, se félicitant de cette ouverture, qui constitue la sixième base aérienne de la compagnie au Maroc.

De son côté, le directeur du pôle marketing et commercial à l’ONDA, Youssef Bennani, a affirmé que cette nouvelle base répond à la demande croissante en termes de trafic aérien, rappelant que l’aéroport Saniat R’mel a accueilli 253.552 passagers en 2023, en hausse de 35% par rapport à une année auparavant (187.842 passagers).

Pour sa part, le président du Conseil provincial du tourisme de Tétouan, Moncef Al-Toub, s’est réjoui de l’inauguration de cette base, qui aura un impact positif sur les marchés touristiques et commerciaux de la province, mettant l’accent sur l’importance des nouvelles lignes reliant Madrid, Barcelone et Malaga à Tétouan en matière de promotion de la dynamique économique locale.

Situé à 7 km de la ville de Tétouan, l’aéroport Saniat R’mel a franchi, pour la première fois, le cap de 100.000 passagers le 25 août 2022.

L’aéroport a entamé une diversification de son offre aérienne avec différentes compagnies et lignes aériennes, à savoir la Royal Air Maroc (Casablanca, Al Hoceima), Tui Fly (Bruxelles), Ryanair (Malaga, Alicante, Madrid, Marseille, Séville, Charleroi), Air Arabia (Malaga, Madrid, Bruxelles, Barcelone, et bientôt Amsterdam), et en haute saison, Air Nostrum (Malaga).

LNT avec Map

