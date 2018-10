PARTAGER Air Arabia Maroc lance trois nouvelles lignes vers Dakhla

La compagnie Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à bas coût dans la région, a lancé, dimanche, officiellement trois nouvelles lignes reliant Dakhla à un nombre de villes du Royaume.

Ces vols hebdomadaires, dont 4 à destination de Casablanca et 3 vers Marrakech et Tanger, seront opérés par des Airbus A320 d’une capacité de 174 sièges.

A cette occasion, une cérémonie de lancement officiel du vol inaugural de ces lignes a été organisée en présence notamment du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président du Conseil régional, Khattat Yanja, de la directrice générale d’Air Arabia Maroc, Leila Mechbal, en plus des élus et des représentants des services extérieurs.

Dans une déclaration à la presse, M. Yanja a indiqué que le lancement de ces vols, fruit d’une convention entre le Conseil régional et la compagnie low cost, vise à renforcer les liaisons aériennes entre la région et d’autres villes, à donner une nouvelle impulsion à la promotion touristique et à réaliser le développement socio-économique dans cette partie du Maroc.

A travers de telles initiatives, le Conseil régional ambitionne de soutenir le développement local et de mettre en avant les atouts économiques et touristiques dont dispose la région, a-t-il relevé, notant que l’objectif est de drainer davantage d’investissements et d’augmenter les échanges entre Dakhla-Oued Eddahab et d’autres régions du Royaume et au-delà.

Pour sa part, Mme Mechbal a déclaré à la MAP que le lancement de ces lignes aidera à booster le tourisme domestique, à renforcer les services de transport aérien et à promouvoir les échanges commerciaux entre Dakhla-Oued Eddahab et les autres régions du Maroc.

Les prix fixés pour ces vols sont convenables (à partir de 500 dirhams), a souligné la directrice générale d’Air Arabia Maroc, ajoutant que le but est d’encourager les citoyens à visiter Dakhla, une ville de renommée nationale et mondiale, et à découvrir les potentialités naturelles, touristiques et culturelles de la région.

En outre, elle a fait observer que ces trois lignes ont été lancées avec l’appui du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, outre la direction du transport aérien.

De son côté, le délégué régional du tourisme, Daifallah Andour, a estimé que cette initiative aura un impact positif sur l’afflux de touristes sur la région, faisant savoir qu’il s’attend à une augmentation de 50% du nombre de visiteurs à la suite du lancement de ces vols.

LNT avec Map