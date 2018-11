PARTAGER Air Arabia Maroc lance trois nouvelles lignes intérieures au départ de Fès

Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à bas coût dans la région, a lancé, jeudi, officiellement trois nouvelles lignes reliant Fès à trois villes du Royaume.

Ces vols hebdomadaires, dont 2 à destination de Tanger et autant vers Agadir et Errachidia, seront opérés par des Airbus A320 d’une capacité de 174 sièges.

La cérémonie d’inauguration de ces nouvelles lignes, lancées en partenariat avec le conseil régional de Fès-Meknès, s’est déroulée en présence du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, du président de la région Fès-Meknès, Mhand Laenser, des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des élus et d’autres personnalités.

Ces vols, disponibles à partir de 250 dirhams TTC l’aller simple, viennent enrichir le réseau intérieur d’Air Arabia Maroc au départ de Fès, et qui compte déjà Fès-Marrakech lancée en juin 2017, en partenariat avec l’Office national marocain du Tourisme (ONMT).

Suite au succès qu’a connu la route Fès-Marrakech, Air Arabia Maroc a annoncé, à cette occasion, vouloir ajouter à la ligne une fréquence supplémentaire à partir du 28 octobre, passant à quatre vols hebdomadaires au lieu de trois actuellement.

Dans une déclaration à la presse, M. Laenser a indiqué que l’appui du conseil régional à la création de ces nouvelles lignes s’inscrit dans le cadre du programme du conseil visant le renforcement du trafic au niveau de l’aéroport Fès-Saiss vers les autres aéroports au Maroc, en Europe et en Afrique.

Le conseil veut, à travers cette initiative, contribuer au développement du tourisme dans la région et renforcer la place de l’aéroport de Fès en la matière, a souligné M. Laenser.

De son côté, la directrice générale d’Air Arabia Maroc, Leila Mechbal a indiqué que la ville de Fès a été pionnière au Maroc en ce qui concerne le partenariat avec la compagnie à travers le lancement de la ligne Fès-Marrakech, ajoutant que le lancement des routes Fès-Agadir et Fès-Tanger sera suivi par l’inauguration officielle, la semaine prochaine, de la ligne Fès-Errachidia.

Pour Air Arabia Maroc, le lancement de dix nouvelles lignes intérieures marque une étape supplémentaire dans sa démarche en faveur du rapprochement et de la consolidation des échanges touristiques entre les différentes régions du Royaume.

Elle dit vouloir « participer à rendre plus accessibles les voyages intérieurs à destination de villes et territoires qui proposent un patrimoine très riche, des possibilités d’affaires et des activités de loisirs pour toutes les familles ».

