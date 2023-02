Air Arabia, le leader du transport aérien low cost, vient d’annoncer le lancement de nouvelles lignes aériennes d’été depuis les aéroports de Tanger, Oujda et de Nador, et à destination de plusieurs villes européennes. Ainsi, et à partir du 21 juin 2023, Air Arabia proposera à ses clients, à des prix très compétitifs, des vols au départ de Oujda à destination de Lyon, Lille et de Montpellier (France) ainsi que des vols au départ de Tanger et à destination de Palma de Majorque (Espagne), de Cologne (Allemagne) et de Montpellier (France) à partir du 23 juin 2023, indique un communiqué de la compagnie aérienne. Air Arabia proposera également des vols au départ de Nador à destination de Francfort (Allemagne) à partir du 22 juin 2023, ajoute le communiqué. Les clients de la compagnie pourront réserver leurs vols directs pour ces destinations, mais aussi pour une multitude d’autres villes européennes, à partir du site web d’Air Arabia, ou soit en contactant le centre d’appels ou les agences de voyage agréées.

Air Arabia consolide d’année en année sa place de leader du secteur, en proposant des produits et des services innovants qui répondent aux besoins des voyageurs, affirme le communiqué, notant que la compagnie aérienne offre à ses clients des politiques de réservation généreuses et flexibles.

Les clients d’Air Arabia pourront en outre profiter du nouveau service de check in en ligne qui leur permet de s’enregistrer directement sur le site web ou l’application Air Arabia, en plus de pouvoir profiter du programme de fidélité AirRewards.

LNT avec Map

