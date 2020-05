PARTAGER Aide au secteur informel : Mise en place d’une plateforme pour les réclamations

Dans un communiqué, le Comité de Veille Economique rappelle que des aides financières provisoires sont accordées aux ménages du secteur informel qui ont perdu leurs revenus du fait de l’état d’urgence sanitaire.

Dans ce cadre, 4,3 millions de déclarations effectuées par les chefs de ménages ont été acceptées. Toutefois, certains chefs de familles dont les déclarations n’ont, à ce jour, pas encore reçu les notifications de ces aides, ont effectué des réclamations selon diverses procédures.

Afin de centraliser ces réclamations et pouvoir les traiter de façon diligente, il est porté à la connaissance de ces chefs de familles qu’à partie de jeudi 21 mai, il est possible de déposer ces réclamations sur le site : www.tadamoncovid.ma

L’introduction de la Carte Nationale d’Identité (CNIE) et du numéro de téléphone portable du chef de famille au niveau de la page d’accueil, permettra d’accéder au sort réservé à la déclaration et de déposer une réclamation en guise de recours le cas échéant, explique le communiqué. Et de rappeler que le numéro de téléphone doit être celui utilisé lors de la déclaration initiale.

Dès traitement de ces réclamations par les services compétents, un message SMS sera envoyé au chef de famille pour l’informer de la suite réservée à sa réclamation.

Pour les réclamations ayant reçu une suite favorable, la procédure de retrait de l’aide sera identique à celle actuellement en vigueur, conclut le texte.

LNT avec CdP