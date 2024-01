Entré en vigueur il y a près d’une semaine, le programme d’aide au logement vient de réussir un bon démarrage. Environ 16.302 demandes ont été enregistrées en une semaine par la plateforme numérique « DAAM SAKANE » relative à l’inscription au programme d’aide directe au logement.

Au parlement, la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri a fait savoir que depuis le lancement de la plateforme numérique le 2 janvier dernier, 89% des demandes déposées dont 23% concernent les Marocains résidant à l’étrange, sont éligibles pour bénéficier de cette aide, précisant que 73% des demandes sont relatives aux logements d’une valeur inférieure à 300.000 Dhs, tandis que 27% concernent les logements dédiés à la classe moyenne.

S’agissant de la tranche d’âge des demandeurs, la ministre a fait savoir que l’âge moyen est de 39 ans, dont 66% sont des hommes et 34% des femmes, notant que les candidatures ont été réparties selon les zones géographiques, notamment sur les préfectures de Fès, Meknès et Marrakech, la province de Berrechid, et la préfecture de Tanger-Assilah.

En réduisant les contraintes liées à l’apport personnel pour les primo-accédants, le dispositif d’aide est-il assez suffisant pour relancer un marché immobilier atone depuis quelques années déjà ?

Pour certains analystes, le programme d’aide au logement étendu sur la période 2024-2028 représente une évolution majeure dans la stratégie de facilitation de l’accès des ménages aux revenus modestes à un logement décent. L’approche se renouvelle avec une aide financière directe aux acquéreurs. Ainsi, pour les logements dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 Dhs, une aide de 100.000 Dhs sera allouée. Pour les biens compris entre 300.000 Dhs et 700.000 Dhs, l’aide s’élève à 70.000Dhs. Là, on remarque bien que ledit dispositif a été conçu pour cibler spécifiquement les primo-accédants, les aidant à franchir le pas vers la propriété.

En effet, l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les primo-accédants est l’obligation de réunir un apport personnel substantiel pour obtenir un prêt immobilier. Cet apport personnel est souvent perçu comme un obstacle insurmontable, notamment pour les ménages à faible revenu ou les jeunes emprunteurs. C’est là que le nouveau dispositif d’aide au logement apporte une solution innovante. Les subventions constituent un complément essentiel à l’apport personnel des emprunteurs, réduisant ainsi la pression financière à laquelle ils sont confrontés.

Dans le contexte actuel marqué par une augmentation des taux d’intérêt, un apport personnel substantiel peut aider les emprunteurs à obtenir des conditions de prêt avantageuses, dit-on auprès des analystes pour qui les statistiques montrent que les taux les plus bas pour les emprunteurs de moins de 25 ans ont augmenté de 4,20% en début d’année à 4,75% au deuxième trimestre. Plus globalement, les banques ont rehaussé leurs exigences en matière de fonds propres dans le montage du dossier de financement d’un crédit immobilier. En 2023, l’apport moyen représente 22% du prix d’acquisition, en hausse par rapport aux années précédentes où il était en moyenne de 15% en 2020 et en 2022, explique-t-on auprès des analystes de la plateforme Afdal.ma, pour qui le nouveau programme d’aide au logement devrait offrir une bouffée d’oxygène aux emprunteurs les plus jeunes : « Plus globalement, en soutenant le pouvoir d’achat immobilier des ménages, le dispositif devrait donner un coup de fouet au marché immobilier dans son ensemble. L’accès à des financements plus abordables pour les primo-accédants devrait augmenter la demande de logements, ce qui, à son tour, peut stimuler l’activité économique dans le secteur immobilier et les industries connexes ».

En attendant, le ministère de l’Habitat ambitionne, au cours de la première année de ce programme, d’encourager les familles à acquérir un produit de logement, pour un total d’environ 114.000 logements, dont 58.000 sont dédiés à la classe moyenne.

H.Z



Partagez cet article :