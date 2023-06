Du 20 juin au 21 juillet 2023, So Art Gallery présente l’exposition « Textures de l’âme » de l’artiste Aidan Marak.

Aidan Marak, originaire du Maroc, a gagné une reconnaissance internationale grâce à son talent exceptionnel en tant qu’artiste. Elle combine ses compétences en design d’intérieur et en architecture acquises à Paris. Son héritage africain occupe une place centrale dans sa vision artistique, donnant naissance à des créations qui transcendent les frontières culturelles et les préjugés.

En tant qu’artiste engagée, Aidan Marak utilise son art pour briser les barrières qui limitent notre perception et notre expérience de notre humanité commune. Avec subtilité et provocation, elle critique les attitudes conservatrices, narcissiques et hypocrites de notre société contemporaine, tout en explorant la pureté formelle et esthétique. Son travail est un mélange complexe d’idées et d’émotions qui incite le public à réfléchir et à remettre en question les normes établies.

Les femmes occupent une place centrale dans l’œuvre d’Aidan Marak. Inspirée par leurs pensées profondes, leur souffrance inexprimée et leur capacité inébranlable à surmonter l’adversité, l’artiste crée des visages puissants et chargés d’émotion. À travers divers médias artistiques tels que l’écriture, le dessin, les couleurs vibrantes et les textures tactiles, Aidan Marak transmet des messages forts et suscite des émotions intenses chez ceux qui contemplent ses créations.

LNT

