A l’occasion de la célébration de Aïd El Fitr, le gouvernement a décidé d’accorder un congé exceptionnel en faveur des administrations de l’État et des collectivités territoriales, et ce le lundi 24 avril 2023 qui suit les vacances de l’Aïd.

Dans un communiqué, le département du chef du gouvernement a précisé que selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 2.05.916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005) fixant les jours et les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales, tel que complété et modifié par le décret n° 2.18.880 du 29 Safar 1440 (8 novembre 2018), le gouvernement a décidé d’accorder aux administrations de l’État et des collectivités territoriales, la journée du lundi 24 avril 2023, suivant les vacances de Aid El Fitr, comme congé exceptionnel.

LNT avec Map

