PARTAGER Aïd Al Adha: Lancement à Casablanca d’une opération nationale au profit des bouchers

Une opération baptisée « Al Gazar diali », qui regroupe les professionnels de la boucherie des différentes régions du Maroc, a été lancée, mercredi à Casablanca, dans le cadre des préparatifs de l’Aid Al Adha 1439.

L’opération ‘’GuezarDiali’’,une première expérience en son genre à l’échelle nationale, consiste à former environ 3000 professionnels ‘’Abatteur’’ et ‘’Aide-boucher’’ en matière de bonne pratique sanitaire et d’hygiène lors de la préparation des carcasses de l’Aïd.

S’exprimant à cette occasion, Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement rural et des Eaux et Forêts, a souligné que cette initiative a pour objectif de parer à d’éventuels problèmes sanitaires en sensibilisant les professionnels de boucherie en matière de bonne pratique sanitaire et d’hygiène lors de la préparation des carcasses de l’Aïd.

Il a, en outre, mis en relief les efforts déployés par ce département pour garantir une bonne qualité de viandes rouges tout au long de la chaine de production, observant que toutes les initiatives prises, à cet égard, en partenariat avec les professionnels du secteur ont permis de réaliser l’autosuffisance et l’augmentation de la consommation de ce type de viandes.

Pour sa part, le directeur de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) dans la région Salé-Kénitra, Al Hour Youssef, a indiqué que l’Office, le ministère de l’Agriculture, la Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges (FIVIAR) et les autorités locales organisent cette rencontre nationale des professionnels de la boucherie dans le but de sensibiliser cette catégorie et distribuer à l’occasion des uniformes et des badges au profit des professionnels.

De son côté, le président de FIVIAR, Mustapha Belfkih, a expliqué que l’opération »GuezarDiali » est une large campagne de formation et de sensibilisation au profit des professionnels de la filière, qui sera élargie, au cours de la semaine prochaine, à tous les professionnels dans les différentes régions du Royaume.

« Al Gazar diali » s’inscrit dans le cadre d’un programme mis en place par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement rural et des Eaux et Forêts en partenariat avec FIVIAR et en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur visant le suivi et la traçabilité des ovins et caprins destinés à l’abattage à cette occasion et l’orientation du consommateur.

Les principales composantes de ce programme sont, en effet, l’opération d’identification gratuite des ovins et caprins qui a permis d’identifier plus de 6 millions de têtes.

Il s’agit également du renforcement du contrôle sanitaire pour éviter l’utilisation des produits interdits dans l’alimentation des animaux.

Ce programme prévoit également la mise en place de deux plateformes informatiques pour la base de données des ovins et des caprins identifiés et l’orientation du consommateur sur les points de ventes modèles, ainsi que la sensibilisation des éleveurs sur les bonnes pratiques d’élevage.

Il prévoit aussi l’installation de 21 souks temporaires pour renforcer les structures de commercialisation des animaux identifiés de l’Aïd.

LNT avec MAP