Aïd Al Adha : La CIMR annonce également le règlement anticipé des pensions

La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) annonce à ses allocataires qu’elle procédera, à l’occasion de l’Aïd Al Adha, au paiement des pensions du mois d’août à compter du 17 courant au lieu du 1er septembre.

‘’C’est dans un esprit de solidarité que la CIMR a décidé d’avancer exceptionnellement le versement des pensions du mois d’août à l’ensemble de ses allocataires afin de leur permettre ainsi que leurs familles de passer la fête du sacrifice dans de bonnes conditions et les soulager face aux lourdes charges qui pèsent considérablement durant cette période’’, souligne cette institution, dans un communiqué.

Créée en 1949, la CIMR est une société mutuelle de retraite, gérée par un Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale des adhérents.

En 2017, la CIMR comptait 6 385 entreprises adhérentes, 641 358 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 170 870 allocataires. Le montant total des produits techniques de la CIMR s’élevait à 7 768 millions de dirhams et le total des pensions servies était de 3 995 millions de dirhams.

LNT avec MAP