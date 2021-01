Le mardi 26 janvier 2021, 2M donnera le coup d’envoi de la première saison de Ahssan Pâtissier, la première compétition entièrement dédiée à la pâtisserie. Il s’agit d’une adaptation de l’émission de téléréalité culinaire anglaise de la BBC « Bake Off », qui a connu un succès d’audience dans plus de 30 pays et dont on connaît mieux la version française « Le Meilleur Pâtissier » diffusée sur M6 et RTL.

Adaptée pour la première fois dans le monde arabe , l’émission évènement « Ahssan Pâtissier », rendra hommage à l’art de la pâtisserie, avec un focus sur la grande pâtisserie internationale, et mettra en avant le patrimoine de la pâtisserie marocaine, connu pour sa finesse et sa subtilité.

Les dix candidats sélectionnés pour le concours sont des amateurs passionnés incarnant toutes les composantes de la société marocaine avec ses diversités régionales. Khouloud et Zyad, les benjamins des participants ont tous deux 24 ans et Chafika, la doyenne, a 51 ans. Ils représentent huit villes marocaines, Berrechid, Casablanca, Fès, Khémisset, Marrakech, Rabat, Salé et Tétouan, et l’un d’entre eux est installé à Paris.

Durant huit semaines, ils seront accompagnés par deux coachs et jurés, dans les rôles de Cyril Lignac et Mercotte : un jeune chef pâtissier professionnel passé par de grandes maisons internationales, Othmane Belefkih, et une professionnelle de la pâtisserie incarnée par la cake designer Bouchra Tmimi. L’émission sera présentée par Fadwa Hirate, journaliste de formation, elle a animé plusieurs émissions sur Radioplus avant de décider d’entamer sa première aventure télévisuelle « Ahssan Patissier ».

Les participants partageront leur passion pour la pâtisserie et s’affronteront au gré de trois épreuves : l’épreuve du classique revisité, l’épreuve technique et l’épreuve créative. Chacune de ces épreuves sera l’occasion de tester les candidats sur leurs compétences pâtissières et de redécouvrir les grands classiques de la pâtisserie selon une thématique donnée pour chaque prime. Pour juger l’épreuve créative, un invité de marque venu du Maroc ou d’ailleurs rejoindra le jury habituel. À la clé pour le gagnant de la compétition, le titre de « Ahssan Pâtissier » et la publication de son propre livre de recettes.

En vue de concrétiser sa promesse « 2M nous rassemble », la chaîne ne cesse d’innover en matière de production d’émissions de divertissement et de téléréalités, répondant aux attentes et aux goûts d’un large public. 2M adapte localement des formats internationaux de renom, à l’instar du Meilleur Pâtissier, Fort Boyard (Jazirat El Kenz), Coke Studio, Ecole des Fans, Dakar-Fès express ou MasterChef, dans le respect de leurs exigences en termes de cahiers de charge et de chartes de production (décors, animations, règles du jeu…).

LNT avec CDP

Partagez cet article :