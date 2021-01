Baptisée « Promotion Ahmed Reda Chami », la première promotion du programme Initiative Intilaqa a célébré le 27 janvier 2021 l’obtention du diplôme de formation « métiers du sport » lors d’une cérémonie de remise des diplômes organisée à Casablanca en présence de plusieurs représentants de l’industrie sportive. Mercredi dernier donc, Initiative Intilaqa, avec le parrainage de M.Ahmed Reda Chami, Président du CESE, a délivré aux lauréats de la première promotion le diplôme de formation qui couronne un parcours inédit de 60 jeunes marocains en situation de NEET dans la formation professionnelle et sportive.

Tout au long de la saison 2019-2020, les jeunes lauréats ont suivi un curriculum de formation qui répond minutieusement aux exigences du marché de l’emploi de l’industrie sportive. ‘‘Nous nous réjouissons des résultats des bénéficiaires de la première promotion africaine du programme Initiative Intilaqa qui, malgré le contexte difficile, ont démontré une résilience inspirante et se sont accrochés pour atteindre leur objectif ultime, celui de faire de leurs passions leurs métiers’’, a indiqué Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président de l’organisation TIBU Maroc lors de la cérémonie de remise des diplômes. Et de poursuivre que le soutien d’Ahmed Reda Chami révèle une forte conviction du CESE quant à la place de sport comme un véritable moyen de développement économique. Cet intérêt est justifié par l’apparition du modèle « Initiative Intilaqa » dans l’étude du CESE sur la politique sportive au Maroc comme une preuve pratique et efficace pour promouvoir l’employabilité et l’accès au travail décent pour les jeunes marocains.

Ce rapprochement entre TIBU Maroc et le CESE ainsi que son président confirme la capacité de TIBU Maroc à concevoir et mettre en place des projets structurants et à fort impact, qui convergent avec les politiques nationales en termes d’autonomisation et d’insertion des jeunes. ‘‘TIBU Maroc ayant initié le premier programme d’insertion professionnelle des jeunes en situation de NEET par le sport a élargi ses champs d’intervention en ajoutant à son actif d’autres programme favorisant la croissance économique et l’accès au travail décent pour répondre à l’Objectif de Développement Durable N°8. Cette dynamique créée par TIBU Maroc vise à porter un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes : Gouvernement, secteur privé et société civile pour placer le sport comme une brique essentielle dans le nouveau modèle de développement du Royaume’’, dit-on auprès de Tibu Maroc.

Pour rappel, l’Initiative Intilaqa est une initiative qui vise à doter des jeunes éloignés de l’employabilité des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales nécessaires pour s’insérer dans le marché de l’emploi des industries sportives.

H.Z

