Ahmed Reda Chami nommé à la tête du CESE

Un communiqué officiel annonce que le Roi Mohammed VI a reçu, lundi 03 décembre 2018 au Palais Royal à Rabat, M. Ahmed Reda Chami, que le Souverain a nommé président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

Selon le texte, lors de cette audience, le Souverain « a mis l’accent sur le rôle et l’importance du Conseil, en tant qu’institution constitutionnelle pluraliste dotée de missions consultatives auprès du gouvernement et du parlement, qu’il s’agissent des orientations générales de l’économie nationale et du développement durable, des différentes questions à caractère économique, social et environnemental, ou de l’analyse de la conjoncture et du suivi et de l’impact des politiques économiques et sociales nationales, régionales et internationales ».

Dans ce cadre, « SM le Roi a donné Ses Hautes Orientations à M. Chami pour que le Conseil continue de s’acquitter des missions qui lui sont confiées et pour renforcer sa contribution efficiente en matière de propositions et d’élaboration d’études dans les différents domaines relevant de sa compétence, particulièrement en ce qui a trait à la promotion des chantiers de développement humain et durable dans notre pays, à la facilitation et à la consolidation de la concertation et de la coopération entre les acteurs économiques et sociaux et au renforcement de la culture du dialogue », poursuit le communiqué.

Par la même occasion, le Roi Mohammed VI a nommé M. Younes Benakki au poste de secrétaire général du Conseil Economique, Social et Environnemental.

Biographie de M. Chami

M. Ahmed Reda Chami est né le 16 mai 1961 à Casablanca.

Ingénieur des arts et manufactures de l’Ecole Centrale de Paris (1985) et titulaire d’un « Master of Business Administration » (MBA) à la John E. Anderson Graduate School of Management at UCLA (1989), il est depuis février 2016, ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de l’Union Européenne à Bruxelles.

M. Chami a également été ministre de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies dans le gouvernement Abbas El Fassi (2007-2011), puis député de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) de la ville de Fès (de 2011 à février 2016).

Entre 2005 et 2007, il a été directeur général d’entreprise, chargé notamment des services centraux où il est en charge des projets de développement et du suivi opérationnel de certaines filiales dans l’assurance et les nouvelles technologies.

M. Chami a notamment occupé plusieurs positions au sein de la multinationale Microsoft, dont le poste de responsable pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest et pour l’Asie du Sud-Est.

LNT avec CdP