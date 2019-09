PARTAGER Ahmed Lahkim, franco-marocain : La méritocratie doit être considérée comme le concept fondateur de la société marocaine

Ahmed Lahkim est un Marocain d’origine, émigré en France de longue date. Au point où il dirige un parti politique français, l’Union Démocratique pour la Liberté, Égalité, Fraternité. Mais sa réussite dans l’Hexagone ne lui fait pas oublier pour autant ses racines marocaines et son attachement au pays natal.

Dans l’entretien qui suit, il précise pour nos lecteurs l’appréciation portée par les Marocains résidents en France et les binationaux sur les récents discours royaux.

La Nouvelle Tribune :

Comment pensez-vous que le dernier discours royal ait été perçu par la communauté marocaine et les Franco-Marocains établis en France ?

Ahmed Lahkim :

Depuis son accession au Trône, c’est toute la pensée politique du Maroc que le Souverain a fait évoluer avec intelligence. Il a eu la clairvoyance de poser des actes forts en faveur de la paix et de la stabilité, deux facteurs indispensables au développement et à la modernisation du Royaume.

Dans son dernier discours, Le Souverain n’a pas caché son inquiétude pour le futur, il a exprimé sa déception quant à la gouvernance et la traduction de la vision royale du développement économique et social qui tarde à se traduire de façon concrète pour les Marocains.

Le Souverain a clairement demandé au gouvernement de mettre en place un nouveau modèle de développement qui réponde aux demandes des citoyens.

Les binationaux comme les MRE entretiennent un lien très fort avec le Maroc, plus de 90 % d’entre eux viennent au Maroc en vacances et pour visiter la famille.

Même si ce n’est qu’à travers un court séjour, ils perçoivent eux aussi cette dualité d’un Maroc en plein développement structurel et économique avec des pôles industriels aéronautiques et automobiles, le TGV, un réseau autoroutier grandissant et d’autre part un Maroc qui souffre de systèmes publics d’éducation et de santé inadaptés avec des inégalités criantes, un monde rural oublié et une administration souvent en décalage avec les réalités quotidiennes.

Ces faiblesses expliquent en partie la fuite des cerveaux (médecins, ingénieurs, informaticiens…) vers le Moyen – Orient, l’Europe ou l’Amérique du Nord.

Trop souvent, la jeunesse ne trouve pas de place économiquement et socialement. Ses perspectives pour influencer l’orientation des politiques sont inexistantes et l’empêche de devenir une force motrice majeure du développement du Maroc.

La jeunesse est entravée et donc désenchantée. La solution réside très certainement dans la refonte du système scolaire public, dans la mise en place de moyens pour enrayer le décrochage scolaire et renforcer l’apprentissage technique en adéquation avec la demande du marché. Ces actions maintes fois attendues par le Souverain tardent encore à se concrétiser.

Vu d’Europe, le Maroc semble en proie à des pratiques d’un autre âge entretenues par des élus et des hommes politiques plus attachés aux querelles intestines, aux luttes de pouvoir qu’à l’intérêt général.

N’oublions pas qu’au Maroc, 80 % des parlementaires n’ont pas le baccalauréat et qu’il n’y a pas de véritable charte de déontologie ou d’éthique pour les encadrer.

N’est-il pas temps d’introduire une diversité représentative de la société et tendre vers des profils au niveau plus élevé, avec un encadrement régit par une charte et une obligation de présence ?

Comment peut-on s’insérer dans la mondialisation sans adapter la structure de gouvernance et faire le bon choix à la tête des entreprises vitales et stratégiques ?

Pour atteindre les objectifs fixés par le Souverain et s’adapter à la mondialisation, la gouvernance doit sortir des pratiques actuelles qui englobent un système d’incompétence qui se décline en cascade dans un cycle aliénatoire empêchant les ressources compétentes d’émerger.

La méritocratie doit être considérée comme le concept fondateur de la société marocaine et de l’Etat et non plus la ploutocratie.

Nul doute qu’il faille sortir des sentiers battus et faire preuve d’audace pour attirer les talents de la société civile, des établissements publics ou privés qui seront animés par le sens de l’Etat et l’intérêt général.

C’est une nécessité à la fois pour accompagner le changement et traduire la vision royale du développement et empêcher le désastre démocratique que constituerait le basculement de pans entiers de la population dans l’abstention ou l’extrême, la défiance ou la colère face à la fracturation croissante du pays.

Entretien réalisé par IbT

Biographie de M. Ahmed Lahkim

Né le 22 juillet 1962 à Safi au Maroc, Ahmed Lahkim est un expert en aéronautique avec plus de 20 ans d’expérience professionnelle. Il débute sa carrière dans la recherche en collaborant au projet alerte satellitaire avancée, puis il rejoint une équipe projet spécialisée dans l’engineering des conceptions d’avions commerciaux nouvelle génération.

Enfin, Ahmed rejoint le domaine de la maintenance aéronautique dans une compagnie aérienne où il occupe aujourd’hui d’autres fonctions managériales.

Parallèlement, il donne également des conférences auprès d’universités américaines et chinoises et il enseigne dans des écoles d’ingénieurs françaises.

Diplômes :

Sciences Po Paris (IEP)

Ecole des Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC)

Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace Toulouse (SUPAERO).

Ecole Supérieure Des Techniques Aérospatiales Paris.

Ecole Des Hautes Etudes Industrielles Lille.

University of St. Andrews (Change Management) United Kingdom.

Le 26 septembre 2016, il a été élu Président de l’Union Démocratique pour la Liberté Egalité Fraternité (UDLEF), parti politique français.