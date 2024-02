L’Agence pour le Développement Agricole (ADA), en collaboration avec le Korean-World Bank Partnership Facility et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guerir, lance la 2ème édition du concours national Agriyoung Innovate, suite au succès de la première édition. Ce concours s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et du Développement Rural, axée sur l’entrepreneuriat des jeunes.Ouvert aux jeunes marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, l’objectif est d’identifier, sélectionner et accompagner des porteurs de projets innovants en agriculture digitale et climato-intelligente.

Agriyoung Innovate#2 vise à dynamiser l’entrepreneuriat rural en mettant l’innovation au service de l’agriculture marocaine.

Le concours se déroule en quatre étapes. La première consiste en un appel à projets pour sélectionner au moins 20 projets innovants. La deuxième étape comprend une formation intensive sur cinq mois, des sessions de mentorat, de pitch et un accès aux infrastructures de l’UM6P pour le développement des prototypes. La troisième étape, le Demo-Day, offre aux participants la possibilité de présenter leurs projets à un comité d’experts et d’investisseurs, avec trois projets récompensés à la fin. Enfin, la quatrième étape propose un accompagnement dédié pour la mise en œuvre des projets gagnants, incluant la création d’entreprise, le développement du business model et du Business Plan, ainsi que la mise en relation avec l’écosystème entrepreneurial de l’UM6P.

Les jeunes porteurs de projets sont invités à soumettre leurs candidatures avant le 28 février 2024, via le site web www.agriyounginnovate.ma.

