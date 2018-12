PARTAGER Agriculture Triple A : M. Akhannouch reçoit Mme Kalibata

M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a reçu le 17 décembre au siège du ministère à Rabat ; Mme Agnès Kalibata, présidente de l’AGRA (Alliance pour une révolution verte en Afrique).

Lors de cet échange, les deux responsables ont examiné plusieurs questions liées à la durabilité de l’agriculture en Afrique. Les discussions ont ainsi concerné l’initiative AAA, initiative pour l’Adaptation de l’agriculture africaine, portée par le Maroc et présentée lors de la COP22. Cette rencontre a été également l’occasion pour les deux parties de partager leur vision de l’opérationnalisation de cette initiative dont l’objectif de mettre l’agriculture africaine au cœur des négociations climatiques et de favoriser la mise en œuvre des solutions.

Mme Kalibata a félicité le Maroc pour ses engagements au profit du développement de l’agriculture durable en Afrique notamment à travers cette initiative qui donne forme à l’action dans ce domaine. Elle a dans ce sens rappelé que le Maroc sert de modèle pour plusieurs pays africains, compte tenu de son expérience reconnue et son engagement permanent au profit de la gestion durable d’un secteur vital, comme celui de l’agriculture.

Pour sa part, M. Akhannouch a réitéré le soutien du Maroc aux différents efforts engagés dans ce sens, et a insisté sur l’importance rôle de l’AGRA, en tant un qu’acteur essentiel de la transformation du secteur agricole et du système alimentaire en Afrique, d’une manière qui corresponde aux conditions locales tout en veillant particulièrement à la protection de l’environnement.

Pour rappel, l’AGRA a été fondée en 2006 grâce à un partenariat entre la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill et Melinda Gates.

L’AGRA compte désormais un plus grand nombre de donateurs, dont des États et d’autres organisations internationales. Cette alliance mise sur l’investissement dans l’agriculture pour réduire la pauvreté et la faim en Afrique. À travers le continent, elle aide des millions de petits agriculteurs à accroître la productivité de leur exploitation et leurs revenus.

LNT avec Cdp