PARTAGER Agression israélienne contre Gaza, une spirale de violences régionales selon le gouvernement palestinien

Le gouvernement palestinien a fait endosser, mardi, à l’occupant israélien la responsabilité pleine et entière de l’agression dont sont victimes les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement palestinien, Youssef al-Mahmoud, a condamné la politique d’escalade de l’occupant et son agression qui « entraîne la Palestine et toute la région dans une spirale de tensions ».

Mettant en garde contre tout nouveau massacre d’enfants à Gaza, M. al-Mahmoud a appelé la communauté internationale à intervenir d’urgence pour mettre fin à cette agression et à assurer une protection internationale au peuple palestinien désarmé.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a décidé, mardi, d’écourter sa tournée à l’étranger et de regagner Ramallah (Cisjordanie occupée) pour assurer le suivi des développements de l’agression israélienne à la bande de Gaza.

Arrivé lundi au Koweït pour une visite officielle, le président de l’Autorité palestinienne poursuit ses contacts tous azimuts en vue de mettre un terme à cette agression, a indiqué un membre du Comité central du mouvement Fatah, cité par l’agence palestinienne de presse (Wafa).

Depuis dimanche soir, l’armée israélienne poursuit son agression contre la bande de Gaza. Ses attaques ont fait plusieurs victimes et dégâts matériels et détruit des bâtiments résidentiels et des installations civiles, dont les locaux de la chaîne de télévision Al-Aqsa.

Le bilan des victimes fait état, mardi, de 11 martyrs palestiniens et d’innombrables blessés.

LNT avec Map