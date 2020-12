Attijari Global Research, filiale du Groupe Attijariwafa bank a publié son analyse des résultats des sociétés cotées au T3 2020.

La publication des sociétés cotées de leurs réalisations opérationnelles au 3ème trimestre 2020 s’opère dans un contexte marqué par la reprise progressive de l’activité économique et ce, après une période de confinement strict de la population de plus de 90 jours. À fin novembre 2020, 68 sociétés cotées parmi un total de 72 ont publié leur chiffre d’affaires au titre du T3-20, représentant un poids significatif de 99% dans la capitalisation boursière du marché.

En marge de son analyse des communiqués trimestriels des sociétés cotées et de l’évolution du marché Actions à fin novembre 2020, AGR ressort avec cinq messages clés :

Les réalisations des sociétés cotées au 3ème trimestre 2020 sont globalement rassurantes. En effet, après un décrochage de l’activité de -10,5% au T2-20, les revenus de la cote affichent au T3-20 une nette décélération de leur baisse à -4,5% ;

Le retour à la croissance du secteur des BTP au T3-20 dont le CA progresse de +2,1% constitue une surprise positive pour le marché. Ce dernier s’attendait à une reprise relativement lente pour ce secteur ;

Au terme des 9 premiers mois de l’année 2020, les secteurs Banques, Télécoms, NTI et Mines affichent une résilience intéressante de leurs activités à travers des variations positives allant de 1,0 à 5,0% ;

La solide reprise de l’indice MASI après le choc boursier du Covid-19 trouve son origine dans 3 facteurs qui impactent positivement la perception des investisseurs envers les Actions. Il s’agit (1) des niveaux historiquement bas des taux obligataires, (2) du lancement au Maroc et à l’étranger de la campagne de vaccination dès le mois de décembre et enfin, (3) du retour à la distribution des dividendes de la part du secteur bancaire ;

L’augmentation de la pondération du Maroc dans le MSCI FM de 8,5% à 13,4% ne s’est pas traduite par un flux acheteur important envers le marché boursier marocain. Selon nos calculs, le flux généré ne dépasserait pas les 15 M$ dont 74% aurait été capturé par les titres Maroc Telecom et Attijariwafa bank. Nous sommes convaincus que le retour du Maroc au prestigieux club des marchés émergents est une condition indispensable pour une dynamique durable des flux étrangers.

Une nette décélération de la baisse de l’activité au T3-20

Après une quasi-stagnation de +0,5% au T1-20 suivie d’une baisse sensible de -10,5% au T2-20, le CA agrégé des sociétés cotées affiche un recul moins prononcé au T3-20 de -4,5% à 57,9 MMDH. Plus en détails, 43 sociétés cotées parmi les 68 ayant publié leurs réalisations au T3-20 affichent un repli de leurs revenus contre 54 lors du T2-20. Cette nette décélération de la baisse de l’activité est justifiée par la reprise progressive de l’économie et ce, après un premier semestre marqué par une période de confinement strict de la population de plus de 90 jours. L’analyse de l’évolution de l’activité des secteurs cotés au T3-20 révèle deux grandes tendances :

· Les secteurs Distribution, Assurances et Télécoms ont été pénalisés par l’affaiblissement de la consommation des ménages. En effet, leurs revenus trimestriels ont chuté de respectivement -9,1%, -12,1% et -3,1% ;

· À l’inverse, les secteurs Banques, NTI et BTP ont tiré profit de la bonne dynamique des crédits, du changement des habitudes de consommation et de la reprise des chantiers de construction. Ces secteurs affichent des revenus en hausse de +1,6%, +8,4% et +2,1% respectivement.

À fin septembre 2020, les revenus de la cote ressortent à 174,2 MMDH en repli relativement limité de -4,7%. Tenant compte du poids capitalistique des différents secteurs cotés, deux grands constats se dessinent :

· 8 secteurs cotés, représentant 38% de la capitalisation du marché, accusent des baisses plus ou moins sensibles de leur activité à fin septembre. Il s’agit des secteurs : Immobilier (-50,0%), BTP (-15,3%), Ciment (-12,8%), Distribution (-11,0%), Sociétés de Financement (-6,1%), Ports (-3,9%), Assurances (-3,6%) et Agro-alimentaire (-2,4%) ;

· 4 secteurs cotés, contribuant à hauteur de 59% à la capitalisation du marché, affichent des progressions sensibles de leurs revenus. Il s’agit des Banques, des Télécoms, des Mines et des NTI dont l’activité s’est appréciée de +5,0%, +0,7%, +3,9% et +2,0% respectivement.

La reprise du marché actions se confirme, grâce à trois facteurs

Pour rappel, l’indice MASI avait subi de plein fouet le choc de la crise sanitaire de la Covid-19 touchant un plus bas de 8.988 points en mars 2020. Il s’agit de la correction la plus rapide de l’histoire du marché boursier marocain, soit -27% en l’espace de 24 séances seulement. À date d’aujourd’hui, l’indice MASI a récupéré 89% de sa correction. Parallèlement, AGR relève un effet de rattrapage significatif tant au niveau de l’indice MASI qu’au niveau des volumes à compter du mois de septembre :

· Le MASI a emprunté une tendance haussière depuis fin septembre 2020 se reflétant à travers une hausse de +10,4% à fin novembre. Ainsi, le marché Actions a réduit ses pertes annuelles à -9,7% contre -26,2% en plein choc boursier ;

· Cette performance s’est opérée dans des volumes en amélioration. En effet, le VMQ traité sur le marché central a quasiment doublé passant de 49 MDH en septembre à 97 MDH en novembre 2020.

La solide reprise du marché Actions depuis la mi-mars 2020 trouve son origine dans trois facteurs : · La soutenabilité d’un contexte de taux bas au Maroc. Il est à noter que malgré les récentes tensions sur la courbe obligataire primaire, la tendance de fonds demeure toujours baissière. Ainsi, les BDT 5 ans se traitent à des niveaux historiquement bas, soit autour des 2,18% ; · Le lancement au Maroc et à l’étranger de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dès le mois de décembre et ce, après l’annonce par plusieurs laboratoires internationaux d’une efficacité supérieure à 90% de leurs vaccins ; · Le retour à la distribution des dividendes de la part du secteur bancaire. Ceci constitue aux yeux des investisseurs un signal rassurant pour l’année 2021.

Un impact flux très limité post-révision du MSCI FM

Lors de son dernier rapport portant sur la révision semi-annuelle du MSCI FM, AGR a mis en exergue les cinq principaux pays ayant tiré profit de la sortie du Koweït du MSCI FM. À cet effet, le Maroc devient le deuxième pays en termes de représentativité juste derrière le Vietnam. Il s’agit d’une pondération post-révision de 13,4% contre 8,5% en août 2020. Parallèlement, les 10 sociétés cotées composant le MSCI FM Maroc ont vu leur poids sensiblement augmenter à l’issue de ce « rebalancing ». Il est vrai que cette appréciation significative de la pondération du Maroc dans le MSCI FM lui confère plus de visibilité auprès des gérants de fonds internationaux. Toutefois, celle-ci ne s’est pas traduite par un « flux acheteur » relativement important envers le marché marocain. Selon les calculs des analystes d’AGR, le flux généré ne dépasserait pas les 15 M$ dont 74% auraient été capturés par les titres Maroc Telecom et Attijariwafa bank.

Le relèvement du poids du Maroc de 494 PBS entre août et novembre 2020 demeure le plus important et ce, depuis mai 2019. Rappelons qu’à cette date, le MSCI FM a connu la sortie de l’Argentine qui a intégré à son tour le MSCI EM et ce, après les EAU et le Qatar. La conviction d’AGR est que l’indice du MSCI FM devrait continuer à perdre de son attractivité auprès des gérants de fonds étrangers, surtout après la dernière sortie du Koweït. Dans ces conditions, le retour du Maroc au prestigieux club des marchés émergents est une condition indispensable pour une dynamique durable des flux étrangers.

LNT avec CdP