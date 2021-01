Attijari Global Research, filiale d’Attijariwafa bank, vient de publier son dernier rapport « MAD Insights » qui traite de la valeur du dirham et de son évolution par rapport au dollar et à l’euro.

L’Euro poursuit son rallye haussier en fin d’année

Selon ses analystes, la dernière semaine de l’année 2020 marque la poursuite de la tendance haussière de l’euro soutenue par un regain d’appétit pour le risque des investisseurs. Ainsi, la parité EUR/USD s’est établie à 1,22 en fin de semaine, avant d’accélérer son rythme d’évolution pour franchir le seuil des 1,23 durant les premières séances de 2021. Il s’agit de son plus haut depuis avril 2018. La monnaie unique est soutenue par plusieurs facteurs rassurants à savoir : le dénouement d’un accord sur le Brexit, la mise en place du fonds de relance de la BCE de 750 MM€ et enfin, le démarrage de la campagne de vaccination en Europe visant à éradiquer la pandémie.

Un effet panier important en défaveur du dollar

Au cours de cette semaine, la position de change s’établit à des niveaux plus importants par rapport à la semaine précédente, passant d’une moyenne de 7,6 MMDH à 7,9 MMDH actuellement. Par conséquent,

le cours de référence USD/MAD s’est davantage écarté de son cours central, élargissant ainsi le gap à

-3,10%, contre -2,87% une semaine auparavant.

Cette évolution s’expliquerait par des flux exports importants en comparaison au flux imports au terme

de cette fin d’année. Ces derniers seraient limités par un attentisme des opérateurs économiques en raison de la tendance haussière de la parité EUR/USD. Au final, cette semaine a été marquée par un effet

panier important de -0,42% justifiant en grande partie la dépréciation du dollar face au dirham de -0,66%.

Des niveaux de volatilité favorables à la couverture

AGR maintient sa recommandation aux opérateurs économiques de mettre en place des stratégies optionnelles pour leur opérations futures en devises. La parité USD/MAD devrait continuer d’afficher une volatilité accrue en raison d’un effet de rattrapage très attendu de l’effet de liquidité durant le T1-21.

Tenant compte de l’amélioration des niveaux de la position de change et du creusement des niveaux de

liquidité du marché, AGR a revu à la baisse les niveaux de dépréciation prévus du dirham face au

dollar durant le T1-2021. Parallèlement, le potentiel d’appréciation du dirham face à l’euro a été, à son tour, revu à la baisse durant la même période.

La parité USD/MAD devrait augmenter de +1,2%, +1,4% et +1,6% contre 1,8%, 2,2% et 2,4% à horizons

1, 2 et 3 mois. Plus en détails, cette parité devrait atteindre 9,01, 9,03 et 9,04 respectivement, contre 9,14, 9,17 et 9,19 initialement. Les amplitudes d’appréciation du MAD face à l’euro seraient de 0,3% et 0,1% à horizons 1 et 2 mois.

À horizon 3 mois, le MAD devrait légèrement se déprécier face à l’euro de 0,1%. Ainsi, la parité EUR/ MAD atteindrait 10,94, contre 10,93 actuellement.

LNT avec CdP

