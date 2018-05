PARTAGER AGO de la CNT, l’autonomie maintenue

La Confédération Nationale du Tourisme a tenu le week-end dernier à Marrakech son assemblée générale. Cette réunion a été marquée par la présence de deux huissiers de justice et par un climat tendu entre les différents acteurs du secteur. Certains ont boycotté la partie… tout simplement. D’autres ont été interdits d’y assister, faute de cotisations non réglées. Ceci est pour l’ambiance générale. Au menu, un dossier de taille : le retour à la CGEM. Certains y voient une nécessité. D’autres, la majorité, pensent le contraire. L’âge de la maturité est atteint, et pas question de retourner au foyer des patronats, selon ceux-ci.

Après donc moult débats, le verdict est tombé, et la CNT reste autonome, comme souhaité par beaucoup. Le non-retour de la CNT à la CGEM a été voté à l’unanimité, soit 126 sur 139 voix. Par la suite, le Président a tenu à faire la déclaration suivante : ‘‘Dans un esprit d’apaisement et de cohésion, je me retire pour une période d’un mois et laisse la place à un Comité Transitoire composé de MM. Oumani, Bssit, Zelmat, Benamour, Chaoui et Zemrani pour préparer l’Assemblée Générale Elective qui sera convoquée par un conseil d’administration aux alentours du 12 juin. Concernant les fédérations absentes ce jour, sachez que je leur tends les bras et je compte sur le comité transitoire pour que cette assemblée élective se fasse avec la participation de tous. Je suis candidat et les candidatures restent ouvertes. Je demande à l’Assemblée Générale de bien vouloir accepter cette proposition». Cette dernière a été approuvée à l’unanimité.

Le Président a ensuite proposé les résolutions suivantes : conformément à la résolution prise par le Conseil D’Administration tenu le 27 Février 2015 à Marrakech, et jusqu’à la mise en place des Fédérations Régionales du Tourisme, ce sont les présidents de CRT et des Associations Régionales métiers dûment constituées, qui pourvoiront les sièges des FRT, avec droit de vote et prise de décision au sein du Conseil d’administration de la CNT, ce qui a été approuvé. Pour les Fédérations Métiers en défaut de payement, l’Assemblée Générale maintient leur suspension jusqu’au payement de leurs dû comme prévu par l’article 4 du Dahir 1-58-376. L’Assemblée Générale propose au conseil d’administration d’entamer une médiation par l’intermédiaire du comité transitoire pour trouver des solutions à cette situation (approuvé également). Pour le cas de la Fédération Nationale des Restaurateurs, l’Assemblée Générale constate son inexistence légale, n’ayant tenu aucune assemblée Générale depuis 2008. Elle n’est donc pas en mesure de solder ses dettes envers la CNT. Cette Fédération a toujours été domiciliée à la FNT et plus tard à la CNT.

Il a été décidé d’acter sa dissolution de fait par les Associations Régionales de Restaurateurs et de convoquer une Assemblée Générale constitutive d’une nouvelle Fédération de Restaurateurs.

H.Z