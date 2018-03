PARTAGER Agadir : Arrestation d’un individu pour violences contre sa femme

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir, en coordination avec les services de Meknès, a procédé jeudi à l’arrestation d’un individu apparu dans une vidéo diffusée sur internet en train d’agresser physiquement sa femme sur la voie publique et en brandissant une arme blanche dans des circonstances pouvant menacer la sécurité des citoyens, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le mis en cause a été arrêté à Meknès, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), suite à l’enquête menée dans le cadre de l’affaire de coups et blessures à l’arme blanche dont a été victime la femme du suspect lundi soir dans la ville d’Inzegane, ajoute le communiqué.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les motifs de ces actes criminels et de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.

LNT avec Map