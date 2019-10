PARTAGER Agadir accueille la 8ème édition de Devoxx Morocco

Les développeurs, entrepreneurs et décideurs de l’univers IT se donnent rendez-vous à Agadir pour la 8ème édition de Devoxx Morocco.

Plus de 2 000 participants de 50 nationalités, sont attendus à cette grand-messe des développeurs qui accueillera, du 12 au 14 novembre 2019, des champions internationaux du codage et de la programmation, ainsi qu’une sélection de partenaires nationaux et internationaux.

«Cette 8ème édition de Devoxx Morocco s’inscrit dans un mouvement de renouveau : nouvelle ville et nouveau thème», explique Badr El Houari, Président de Devoxx Morocco et fondateur de xHub.

Cet événement est organisé avec l’appui du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, et le soutient Conseil Régional Souss Massa, et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss Massa, dans le cadre du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 visant à promouvoir les nouveaux secteurs émergeants.

« C’est une grande opportunité pour la ville d’Agadir et la région d’accueillir un événement aussi prestigieux que Devoxx Morocco. Le numérique est l’une des clés de voûte de l’attractivité et de la compétitivité des entreprises marocaines. Nous sommes donc fiers de contribuer à promouvoir le rôle des nouvelles technologies dans l’essor de notre région et du Maroc », explique Brahim Hafidi, président du Conseil Régional Souss Massa. Et d’ajouter : « Nous avons besoin que nos entreprises régionales soient de plus en plus compétitives, et sans le digital, nos entreprises ne pourront pas se développer et risquent de mourir ».

De son côté, Karim Achengli, président de la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services Souss Massa, a affirmé que Devoxx Morocco est une belle opportunité pour la région qui possède un réel potentiel dans le domaine du digital avec de nombreuses réalisations à l’instar de la cité d’innovation récemment inaugurée et du Technopark Souss Massa qui ouvrira ses portes au courant de l’année 2020.

A l’instar des éditions précédentes, Devoxx Morocco mettra en avant le rôle des développeurs et les enjeux de la révolution numérique, à travers des rencontres autour de sujets variés (Cloud, Big Data, DevOps, Mobile, IoT, etc).

Il est à rappeler que le Maroc est le seul pays en Afrique et au Moyen-Orient à accueillir la conférence Devoxx, la plus grande conférence dédiée aux développeurs dans le monde.

A.L