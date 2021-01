Les itérations entre les parties prenantes concernées par la tenue, en 2021 à Marrakech, de la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sont en « stade avancé », a souligné la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie Sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Intervenant virtuellement aux travaux de la 113ème Session du Conseil exécutif de l’OMT, tenue à Madrid sous format hybride, Mme Fettah Alaoui a indiqué qu’il est prévu de procéder à la signature par le Maroc et l’OMT de l’Accord inhérent à l’organisation de cet évènement durant la première semaine du mois de février.

Citée dans un communiqué du ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie Sociale, Mme Fettah Alaoui a également assuré que « le Maroc est fier et honoré » de rassembler la grande famille du Tourisme à Marrakech en 2021 à l’occasion de la tenue de cette 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’Organisation.

Après avoir remercié le Secrétaire Général de l’OMT pour la qualité et la richesse des rapports présentés lors de cette Session du Conseil, Mme Fettah Alaoui, a souligné qu’à l’instar des gouvernements des États membres de l’OMT, le gouvernement marocain sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a entrepris plusieurs mesures, à même d’assister et de soutenir les populations les plus vulnérables, de maintenir les emplois et d’accompagner les entreprises, y compris dans le secteur touristique.

Elle a, à cet effet fait savoir que son département a entamé la mise en œuvre du guide sur les mesures sanitaires adoptées par les opérateurs touristiques marocains, ainsi que des recommandations de sécurité sanitaire liées à la Covid-19 destinées aux professionnels du tourisme marocain.

Dans ce sens, la ministre a relevé qu’il a été procédé au lancement du label « Welcome Safely » qui définit les exigences, les recommandations et les préconisations devant être respectées par les établissements d’hébergement touristique au Maroc, pour prévenir et gérer tout risque de contamination par la Covid-19.

La 113ème Session du Conseil Exécutif de l’OMT, a été également rehaussée par l’allocution du Chef de gouvernement d’Espagne, Pedro Sanchez, qui a exprimé le soutien de son pays aux travaux du Conseil Exécutif de l’OMT et présenté la stratégie adoptée par l’Espagne pour la relance de l’industrie touristique, fait savoir le communiqué.

Cette session, qui a connu la présence des représentants des Etats membres et de membres affiliés, a été marquée par la présentation du rapport du Secrétaire Général de l’OMT sur les tendances actuelles et les perspectives du tourisme international dans une phase post Covid-19, ainsi que sur l’exécution du programme de travail et la situation financière de l’Organisation.

Par ailleurs, les Etats membres du Conseil Exécutif ont adopté une décision qui recommande à la 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT prévue à Marrakech en 2021, Zurab Pololikashvili en tant que futur secrétaire général de ladite Organisation, pour un nouveau mandat de quatre ans (2022-2025) et ce, suite à un processus de vote secret remporté par la Géorgie lors dudit Conseil.

La 113ème Session du Conseil Exécutif a aussi été marquée par un déjeuner offert par le Maroc, en l’honneur des participants au Conseil, lequel a mis en avant l’art culinaire marocain et au cours duquel il a été procédé à la présentation d’une « brochure sur la gastronomie africaine » à laquelle le Royaume avait contribué, ajoute la même source.

