Afrikonnect, nouveau rendez-vous majeur de l'innovation au Maroc

Sous l’impulsion de StartupYourLife et de LaFactory, deux acteurs reconnus de la scène entrepreneuriale marocaine, en partenariat avec Outlierz Ventures, fonds de capital-risque dédié aux startups africaines, et avec le soutien du Département d’Etat Américain à travers son programme MEPI (Middle East Partnership Initiative), Afrikonnect voit le jour comme une plateforme dédiée au capital-risque et à l’open innovation en Afrique.

L’événement, sur invitation, rassemblera des acteurs clefs de l’entreprenariat et de l’innovation à savoir entrepreneurs à fort potentiel,business angels, investisseurs en capital-risque, incubateurs et expert de l’innovation, venus d’Afrique francophone et anglophone, ainsi que de la région MENA. Seront à l’honneur les grands groupes marocains en recherche d’opportunités de co-innovation, ainsi que les institutions gouvernementales et organismes internationaux qui contribuent au développement de cette nouvelle économie.

Parmi les 200 participants, des intervenants de haut niveau sont attendus, dont Kamran Elahian, investisseur en capital-risque basé dans la Silicon Valley, ex-conseiller des Nations Unis et du gouvernement de Singapour pour l’entrepreneuriat et l’innovation ; Fadi Ghandour, fondateur de Wamda Capital, fonds de capital-risque pour la région MENA basé à Dubai ; Aaron Fu, directeur général de MEST, reconnu comme le meilleur incubateur d’Afrique, présent au Ghana, au Nigeria et au Kenya ; ou encore Yann Kwizera, entrepreneur et business angel rwandais qui a participé à la transformation digitale du Rwanda et de ses institutions gouvernementale (e-gov).

Le but ultime d’Afrikonnect est de créer des opportunités d’open-innovation et de collaboration entre les grands groupes présents au Maroc et/ou opérant en Afrique et les startups africaines en phase de croissance dans des secteurs en pleine transformation tels que la Banque/Finance (Fintech), l’Assurance (AssurTech), l’Agriculture (Agritech) la Santé (Heathtech) ou encore le Transport. A cet effet, des sessions de B2B matchmaking seront organisées en marge de la conférence pour permettre aux décideurs de grands groupes de rencontrer les startups africaines en phase de croissance selon leur secteur d’activité, avec un accompagnement personnalisé pour les entreprises partenaires.

Des startups en forte croissance venues des quatre coins du continent prendront part à la manifestation pour rencontrer les grands groupes, à travers le réseau de Outlierz Ventures, fonds d’investissement en capital-risque africain.

« Nous sommes fiers d’annoncer la première édition de l’Afrikonnect. Cette manifestation se voit comme une plateforme de collaboration pour connecter les grands groupes et startups africaines d’une part, et les acteurs public et privés phares des écosystèmes de la région et du continent, d’autre part, et faire bouger les lignes », déclare Kenza Lahlou, co-fondatrice de StartupYourLife et Managing Partner du fonds Outlierz Ventures. « Le continent africain est en pleine transformation digitale et de nouveaux modèles économiques viennent redéfinir les secteurs traditionnels. Il est désormais temps que startups et grands groupes travaillent main dans la main pour co-innover, révéler les futures success stories du continent et faire bénéficier les grandes entreprises de l’agilité des entrepreneurs pour se réinventer et disrupter leurs propres industries. »

L’évènement est organisé en partenariat avec LaFactory, acteur incontournable de l’open innovation au Maroc et en Afrique qui compte parmi ses références Attijariwafa bank, CIH, HPS, Lydec, OCP ou encore La banque centrale du Maroc.

« Je suis ravi de faire partie de l’aventure Afrikonnect. Toute l’équipe de LaFactory est très heureuse d’être partenaire de cette première édition d’un événement qui, j’en suis sûr, va devenir incontournable. A l’heure de l’open-innovation et du grand envol de l’Afrique numérique, il était plus qu’opportun de créer une plateforme pour connecter les écosystèmes, engager les grands groupes et s’ouvrir à l’Afrique », conclut Mehdi Alaoui, fondateur de LaFactory.

Afrikonnect révèlera son programme très prochainement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.afrikonnectsummit.com

LNT avec CdP