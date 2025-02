Africorp Consortium, dirigé par M. Saad Berrada Sounni, actionnaire majoritaire du groupe, est une entreprise multisectorielle présente au Maroc et en Afrique, opérant dans l’industrie, la distribution, l’agriculture, les mines et l’éducation.

Début janvier 2025, le groupe a réalisé une acquisition et signé un investissement de 55 millions de dollars lors d’un sommet impliquant les ministères de l’Industrie et du Commerce du Maroc et des Émirats Arabes Unis. Cet accord a été conclu avec Al-Hazeem Holding Group, actionnaire minoritaire d’Intercoil International.

Le partenariat vise à renforcer la présence de Dolidol, filiale d’Africorp Consortium, au Moyen-Orient en s’appuyant sur l’expertise industrielle d’Intercoil. L’accord prévoit une augmentation des capacités de production, une extension des marchés et le développement de nouvelles technologies appliquées à la literie et au sommeil.

Selon Saad Berrada Sounni, président d’Africorp Consortium, cette collaboration s’inscrit dans une approche de développement industriel entre l’Afrique et le Moyen-Orient. « L’acquisition de ces nouvelles usines aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite représente une étape décisive vers la création d’un acteur régional de référence dans l’industrie du sommeil et de la literie. Nous sommes convaincus que l’innovation, la durabilité et l’excellence industrielle sont les piliers de cette alliance, qui bénéficiera aussi bien aux consommateurs qu’aux économies des deux pays » a-t-il souligné.

L’investissement comprend la modernisation de l’usine de Ras Al Khaimah (RAK) aux Émirats, une augmentation de 50 % des capacités de production en Arabie Saoudite et la mise en place d’une unité de fabrication de mousse, matelas et mobilier. Une diversification vers le mobilier en bois est également prévue pour répondre aux besoins du secteur hôtelier. Sur le plan commercial, l’ouverture de 20 nouveaux magasins Intercoil est programmée dans plusieurs pays de la région MEA, accompagnée du déploiement de showrooms intégrant des technologies comme l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle.

Le partenariat inclut aussi un volet d’innovation avec des investissements en recherche et développement pour la conception de literie intelligente, l’amélioration des canaux de vente en ligne et l’adoption de solutions de marketing digital.

En matière de durabilité, des sites de production alimentés par énergie solaire seront installés aux Émirats et en Arabie Saoudite, avec la mise sur le marché de matelas recyclables et une collaboration avec des institutions académiques pour le développement de technologies de mousse à faible impact environnemental.

L’initiative prévoit par ailleurs le renforcement de la présence de la marque Simmons dans la région MEA et l’ancrage de cette collaboration dans un cadre économique maroco-émirati en lien avec les ministères de l’Industrie des deux pays. Inscrit dans une dynamique d’échanges économiques croissants entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis, cet investissement de 55 millions de dollars vise à structurer le marché de la literie et du sommeil dans la région MEA en s’appuyant sur le développement technologique et des solutions durables.

Pour Intercoil, qui célèbre cette année son 50ᵉ anniversaire, cette collaboration représente une opportunité de diversification de ses marchés, tandis que Dolidol poursuit son expansion internationale après l’acquisition en 2021 de Mouka, acteur majeur du marché nigérian, consolidant ainsi sa présence dans la région et son développement industriel et commercial.

