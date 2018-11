PARTAGER Africités : Lancement de la ‘‘Bourse de Projets et de Partenariat’’ au profit des collectivités locales africaines

Marrakech vibre depuis mardi aux rythmes de la huitième édition du Sommet Africités, le plus grand rassemblement panafricain des villes et collectivités territoriales, avec pour thème « La transition vers des villes et des territoires durables: le rôle des collectivités territoriales d’Afrique ». En deux jours, on ne compte pas moins de 5000 participants, dont 3 000 acteurs des villes et collectivités locales africaines, des ministres et responsables d’administrations centrales, des représentants du monde économique, financier et associatif, des organismes de coopération, des ONG… Il est à noter une présence de maires venus d’Asie, notamment Chinois et des Japonais.

Ont également pris par à l’événement Parks Tau, Président de CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis), et Président de SALGA (Association Nationale des Collectivités Locales d’Afrique du Sud) ; Catherine Samba-Pandza, ancienne Présidente de la République de Centre Afrique ; Abdelouafi Laftit, Ministre de l’Intérieur du Maroc ; Mohamed Boudra, président de l’Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux (AMPCC) ; Mohand Laenser, Président de l’Association des Régions du Maroc ; Mohamed Larbi Belcaïd, Maire de Marrakech ; Felwine Sarr, écrivain, économiste, universitaire ; Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique.

Ici à Marrakech, les participants n’ont cessé d’exprimer leur volonté commune de faire ensemble « l’Afrique que nous voulons ». « A partir de ses territoires et dans le respect de ses diversités », a précisé Soham El Wardini, Présidente de CGLU Afrique, Maire de Dakar. « Nous sommes déterminés à travailler à l’émergence d’une Afrique réconciliée avec son humanité, puisant dans son immense réservoir culturel pour reconstruire des sociétés respectueuses des droits de tous et de chacun comme les droits des générations futures », a-t-elle ajouté. Elle a rappelé l’importance du thème du Sommet : « Les gouvernements locaux et régionaux veulent une Afrique qui tourne le dos au comportement écologiquement irresponsable et socialement injuste au profit d’une Afrique respectueuse des équilibres de la nature ».

Par la même occasion, le Salon international, comptant plus de 200 exposants, a été inauguré. Il met l’accent sur les différents secteurs d’activités liés aux services urbains et aux besoins du marché des collectivités territoriales.

Aussi et durant ces deux jours, il a été procédé au lancement de la Bourse de Projets et de Partenariat. Créée lors d’Africités 7 à Johannesburg, cette Bourse propose aux congressistes – villes et collectivités territoriales, porteurs de projets à la recherche de partenaires d’ingénierie, d’assistance technique, de formation, de fourniture d’équipements et de service, d’investissement et de financement – et aux exposants/partenaires potentiels de se donner rendez-vous sur le Salon pour échanger sur leurs projets et conclure des accords de collaboration. Plus de 500 rencontres ont pu être organisées en ces deux jours d’Africités, dit-on auprès des organisateurs…

Hassan Zaatit