PARTAGER Africités : Chefchaouen meilleure ville intermédiaire

La ville de Chefchaouen a remporté, samedi soir à Marrakech, le Trophée « Initiatives Climat 2018 des collectivités africaines », dans la catégorie de la meilleure ville intermédiaire en Afrique.

Ce trophée a été remis au président du Conseil communal de Chefchaouen, Mohamed Sefiani par le secrétaire général des Cités et Gouvernements Locaux-Unis (CGLU), Jean Pierre Elong Mbassi, lors d’une cérémonie célébrant la fin des travaux du 8e Sommet des Africités organisé du 20 au 24 novembre à Marrakech.

Organisés en marge des Africités par CGLU-Afrique et l’association « Initiatives Climat », les Trophées Initiatives Climat 2018 des Collectivités Africaines récompensent trois catégories de villes, à savoir, la catégorie de la meilleure petite ville, la meilleure ville intermédiaire ainsi que de la meilleure grande ville et région africaine.

Ces prix récompensent les initiatives des villes les plus innovantes en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets. Les communes intéressées avaient soumis leurs candidatures au comité organisateur de l’événement.

Ainsi, le prix de la meilleure petite ville a été remporté par la commune de Ndiob au Sénégal, alors que le trophée Initiatives Climat 2018 de la meilleure grande ville est revenu à la région départementale de Tivaouane du Sénégal.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sefiani, s’est félicité de cet exploit remarquable qui constitue une reconnaissance de l’important processus de régionalisation avancée au Maroc.

« Le 8e sommet des Africités a connu un franc succès », s’est félicité le maire de Chefchaouen, relevant que le programme du Sommet a été riche et varié, avec l’organisation de plusieurs panels visant la promotion du développement durable et la consolidation du processus de décentralisation en Afrique.

Le jury avait procédé vendredi à la désignation de neuf nominés dans les 3 catégories de collectivités territoriales. Sur les 31 initiatives reçues de 16 pays, seuls 9 initiatives les plus innovantes en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation ont été désignées par les 5000 délégués invités au sommet.

Par ailleurs, le Stand de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a remporté le prix du stand le plus animé du Sommet.

Le 8ème Sommet international des cités et collectivités territoriales d’Afrique a clôturé ses travaux samedi soir avec l’adoption de la Déclaration d’Africités-8.

Ce grand rendez-vous a consacré la place incontournable de l’Afrique dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement, d’intégration et de coopération en Afrique et a proposé de nouvelles perspectives pour une contribution plus importante des collectivités territoriales du continent.

LNT avec Map