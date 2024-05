Un exercice de commandement (Command Post Exercise-CPX) se déroule, au niveau du Centre des Opérations Combinées, érigé à l’État-Major de la Zone Sud à Agadir, à l’occasion de la 20ème édition de l’exercice « African Lion » qui se tient conformément aux instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales.

Le CPX (20 au 31 mai) est un exercice de simulation visant à tester l’état de préparation et la capacité des participants à assurer la préparation opérationnelle de la Task force Interarmées Combinée et rassemble des cadres militaires de différentes nationalités pour les former sur la planification, la conduite d’opérations conjointes et la mise en œuvre de procédures de coordination entre les unités.

Cet exercice de simulation a été programmé au profit d’une Task force Interarmées Combinée, avec ses composantes Terre, Air, Mer et Forces Spéciales, pour assurer la planification et la conduite des opérations interarmées.

Le CPX a pour but de consolider l’interopérabilité entre les participants dans le cadre d’une Task force Interarmées Combinée devant contrecarrer une menace conventionnelle de grande envergure, combinée à des actions de groupes terroristes.

Les participants issus de diverses nationalités ont collaboré de manière étroite pour renforcer la coordination et perfectionner les compétences en matière de planification et conduite des opérations.

Cet exercice permet le partage d’expertise et de savoir-faire. Il représente un moyen efficace pour la consolidation des connaissances en matière de planification, de conduite et de coordination des opérations entre les différentes composantes : Terre, Air, Mer et forces spéciales.

Lundi, une cérémonie a été organisée au siège de l’État-Major de la Zone Sud à Agadir, annonçant le lancement officiel de l’exercice « African Lion », en présence des représentants des pays participants.

Environ 7000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays en plus de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) prennent part aux côtés des FAR et des Forces armées américaines, à ces manœuvres militaires d’envergure.

Prévu se dérouler au niveau de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit, l’exercice « African Lion 2024 » comporte plusieurs activités dont des exercices tactiques, terrestres, maritimes et aériens, combinés, de jour et de nuit, un exercice des forces spéciales et des opérations aéroportées.

Cette vingtième édition comprend également des entraînements de lutte contre les armes de destruction massive et un ensemble de prestations médico-chirurgicales et sociales fournies au profit de la population de la région d’Akka par un Hôpital militaire de campagne.

Contribuant au renforcement de l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale, entre les armées participantes, l’exercice « African Lion 2024 », le plus grand exercice conduit en Afrique, reste un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.

Cette vingtième édition témoigne de la pérennité qui caractérise la coopération entre les FAR et les Forces Armées Américaines à l’image des liens historiques et solides qui lient les deux pays.

LNT avec Map

