African Digital Summit : Les grandes thématiques du secteur débattues à Casablanca

Les travaux de la 4è édition de l’African Digital Summit (ADS), ont été ouverts, jeudi à Casablanca, en présence des professionnels du marketing et du digital, en majorité africains.

Cette rencontre offre l’occasion pour les annonceurs, nationaux et étrangers, de découvrir les tendances du digital, initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes et contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique en Afrique, soulignent les intervenants lors de la séance d’ouverture de cette manifestation, qui poursuivra ses travaux vendredi.

Initiée par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), cette grande messe regroupe, chaque année à Casablanca, les professionnels du marketing et du digital d’Afrique et des autres continents, annonceurs, médias, éditeurs et agences, a souligné Mounir Jazouli, Président du GAM et fondateur de l’ADS.

Selon M. Jazouli, l’ouverture aux dernières technologies AdTech et MarTech, la mise en place d’une démarche d’open innovation ainsi que le lancement d’une web TV dédiée au Digital en Afrique, «African Digital TV», renforcent davantage le rôle de ce sommet dans l’introduction des innovations digitales.

‘’La technologie a transformé le marketing et la publicité et cette tendance va s’accélérer et s’accentuer à l’avenir et va rendre le rapprochement entre les marques et la technologie plus qu’indispensable », a-t-il dit.

Cette année, le programme de l’ADS 2018 aborde des thèmes d’importance majeure pour le développement du digital en Afrique, a-t-il ajouté, rappelant que le GAM décerne, à cette occasion, des « Trophées Moroccan Digital Awards » aux meilleurs dispositifs digitaux et aux marques les plus digitalisées au Maroc.

Cette année, les conférences, ateliers et interventions programmés abordent, entre autres, la neutralité du net, la recherche vocale, le futur des études marketing, les télés à l’ère du digital, et la relation entre startups et marques.

Seront également présentés lors de ce Sommet, les résultats de la 4è édition de l’étude annuelle sur les tendances du Digital côté annonceurs, dite Digital Trends Morocco 2018.

Quelque 1650 professionnels du digital et une quarantaine de speakers experts du digital originaires d’une trentaine de pays dont 18 pays africains, participent à cette 4è édition.

Créé en 1984, le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), est le représentant des annonceurs, des marques et des marketeurs au Maroc.

